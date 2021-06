Una pareja tiene 20 hijos en un año a través de la gestación subrogada

LEER MÁS Médicos del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia salvan la vida a un bebé con una cardiopatía congénita grave

Veinte bebés en menos de un año. Este ha sido el caso de Kristina Öztürk, una joven rusa de 23 años, y su marido, Galip, un empresario de 57 años. Lo han conseguido a través del vientre de alquiler.

Según relata el diario 'Mirror', Kristina y Galip se conocieron durante un viaje a Georgia. Al parecer, el empresario se mudó tras ser condenado a cadena perpetua en su país de origen, Turquía.

En marzo de 2020, en plena pandemia de coronavirus, la pareja tuvo a través de la gestación subrogada a su primer hijo, Mustafa. Tras él, decidieron continuar con esta práctica para formar una gran familia. Los bebés tienen entre cuatro y catorce meses. La madre los ha presentado en su cuenta de Instagram, con el nombre y su fecha de nacimiento.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CPlmCpmlV5t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] Una publicación compartida de Kristina Ozturk (@batumi_mama)

La pareja ha pagado casi 11.000 dólares por cada uno de los embarazos. A eso hay que sumarle los gastos económicos que supone mantener a veinte hijos. El matrimonio ha reconocido que invierten entre 5.000 y 6.000 euros dólares semanales. Por ejemplo, para tan solo siete días tienen que comprar un paquete grande de pañales. Además, ante las dificultades de cuidar a todos los pequeños, han tenido que contratar a 16 niñeras. Al año, destina 78.000 euros en ellas.

La joven madre ha asegurado que ya no tienen pensado recurrir a la gestación subrogada para tener más bebés, aunque no descarta quedarse embarazada de forma natural. "Estoy planeando mi embarazo, pero no de inmediato porque ahora necesito estar cerca de mis bebés. Es difícil ser madre de 21 niños cuando estás embarazada", comenta.

Kristine ya tenía una hija de seis años, quien, según cuenta, "está encantada" y "le gusta jugar con sus hermanos, alimentarles o leerles un cuento de hadas".