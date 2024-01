Pánico, evitación, insomnio: las secuelas de un moderador de Facebook que la Justicia considera accidente laboral

El lado más oscuro de las redes sociales necesita de un filtro para que esos contenidos no puedan ser consumidos por el público general. Los filtros automáticos no son suficiente y se necesita personas que verifiquen las publicaciones que no cumplen los criterios de la plataforma. Estos moderadores se enfrentan a imágenes que en más de una ocasión son de extrema dureza y que termina por horadar su estado de ánimo y causar importantes trastornos.

Es el caso de un hombre que tras ejercer esta labor desde septiembre de 2018. El Juzgado Social 28 de Barcelona ha reconocido como accidente laboral trastornos mentales de un moderador de contenidos que trabajaba para una subcontrata de Meta. Entre las secuelas que presentaba se detectaron "ataques de pánico, conductas de evitación, aislamiento en el domicilio y rumiaciones hipocondriformes, sensación de disfagia, despertares nocturnos e importante tanatofobia".

Los contenidos que tenía que visualizar este trabajador, que pertenecía a la empresa CCC Barcelona Digital Services, incluía imágenes relacionadas con terrorismo, suicidios, automutilaciones, decapitaciones de civiles a manos de grupos terroristas y torturas.

"Cada escena la tenía que ver el actor varias veces, de manera completa, para asegurarse de que la política aplicada a ese contenido gráfico era la adecuada", remarca el juez, que añade que la web de la empresa califica a sus trabajadores como héroes no reconocidos en Internet por su trabajo de limpiar las redes de contenido inadecuado.

El juez señala que la Inspección de Trabajo, con informe el 30 de abril de 2021, abrió un proceso sancionador contra la compañía, "al no haber tomado la empresa ningún tipo de medida, siendo sabedora de los problemas psíquicos de sus trabajadores con relación a su actividad laboral".

"El estrés laboral que ha venido sufriendo es el factor desencadenante de la baja laboral de autos", recoge la sentencia, contra la que cabe recurso, que también indica que "no constan, ni se han identificado otros factores causales que hubieran podido determinar" la citada incapacidad temporal.

Por su parte, el letrado del trabajador afectado, Francesc Feliu, señala que "la empresa lo que defendía es que venías con esto de serie, o que no se le puede atribuir al trabajo en exclusiva toda la patología psíquica que sufría el trabajador".

Además, ha recordado que este tipo de empleados se exponen a contenido violento y sádico de forma "continua y recurrente".