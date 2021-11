Otegi responde a Bertín por sus palabras sobre el regreso del rey emérito a España: "¿Y el Borbón, qué?"

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha respondido a través de Twitter a las declaraciones de Bertín Osborne que el cantante hizo durante una entrevista este domingo 'La Roca'.

Bertín se pronunció en el espacio conducido por Nuria Roca sobre la situación del rey emérito y su posible vuelta a España. En su opinión, no se explica que todavía no haya regresado a España y considera que "debería volver cuanto antes". "Este es un país libre, pero hay cosas que se caen por su propio peso. No está imputado en nada, no sé qué hace allí", defendió.

En un momento de la entrevista, y siguiendo con el tema de Juan Carlos I, el cantante comparó al emérito con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, enfatizando el trato diferente que se les da a cada uno: "Otegi, el de Batasuna, se pasea por aquí y la gente le hace la ola, y don Juan Carlos allí en Dubái con los burkas. No me parece una cosa equilibrada".

Las palabras de Bertín no han pasado desapercibidas y el líder de EH Bildu ha contestado al cantante en su cuenta de Twitter. "Pues ya ves, Bertín, nosotros el 20-N con los antifascistas en Bilbo. ¿Y el Borbón, qué? ¿Con los burcas?", ha escrito Otegi, acompañando el texto con un vídeo de la entrevista a Bertín en 'La Roca'.