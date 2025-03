Los oncólogos denuncian presiones para no recetar fármacos caros y ahorrar dinero

La empresa Atrys Health-Bienzobas habría ejercido presión sobre los médicos para evitar que estos prescribieran tratamientos oncológicos caros a los pacientes con el objetivo de conseguir "una mayor eficiencia económica". Esta es la denuncia de varios oncólogos, referentes en esta especialidad, que el diario ABC publica este lunes.

La compañía ejerce de intermediaria entre las mutuas de la sanidad privada y sus aseguradoras para autorizar los tratamientos que prescriben los médicos. Los oncólogos acusan a la empresa aportando decenas de informes, del año 2023 y 2024, de casos de casos de DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna.

Según publica 'ABC' todas las aseguradoras son ajenas a las prácticas que habría llevado a cabo la empresa intermediaria y que ahora denuncian los oncólogos.

No autorizan los tratamientos oncológicos más caros

Cuando se contratan los servicios de Atrys, los médicos tienen que solicitar el asesoramiento oncológico de esta intermediaria para que autorice el tratamiento que quieren prescribir al paciente.

Los documentos aportados muestran que los asesores de la compañía no autorizaron los tratamientos que los oncólogos consideraron más adecuados para los pacientes. Son los denominados "de alto impacto", habituales en la sanidad pública, y se engloban dentro de las quimioterapias intravenosas o inyectables cuya eficacia está demostrada.

Estos tratamientos, que son los más caros, fueron rechazados por Atrys, mientras que tratamientos intravenosos más antiguos y de bajo coste no fueron intervenidos por esta empresa. Tampoco se pronunciaron ante fármacos orales muy caros pero que no están cubiertos por las aseguradoras.

Los argumentos que esgrimen los asesores de Atrys para recomendar terapias más baratas, tal y como se recogen en los informes a los que ha tenido acceso ABC, van desde el precio hasta el denominado "no coste efectivo" que significa que su precio no está justificado, ya que el beneficio que aporta sobre otros medicamentos no es suficientemente relevante.