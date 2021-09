Unos okupas denuncian al jefe de policía de Cuevas del Almanzora por amenazas

Una pareja de okupas de una vivienda en el municipio almeriense de Cuevas del Almanzora denuncia haber recibido amenazas para abandonar la casa okupada por parte del jefe de la policía local. El programa de Espejo Público en Antena 3 difundía este miércoles el vídeo grabado por los okupas en el que se puede ver como el agente entra a tiros a la vivienda para echar a la pareja.

"No te lo digo más. Ayer me quedó en que se iba a ir a las 5 de la tarde y no se ha ido. Venga preparando las cosas que os vais. Por mis huevos que te saco de ahí, por mis huevos que sales".