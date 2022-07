La nueva estafa de la que ha alertado la Guardia Civil: si recibes este SMS debes borrarlo

La Guardia Civil y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) han informado a los ciudadanos de la última estafa que está circulando con la que los ciberdelincuentes pueden robar los datos de los usuarios para hacerse con las credenciales bancarias, leer los SMS enviados por las entidades financieras para la confirmación de transferencias u otros movimientos o enviar información almacenada en el dispositivo a servidores remotos, entre otros aspectos.

La Benemérita ha advertido a los españoles a través de un mensaje en su cuenta de Twitter de estos mensajes y correos electrónicos que suplantan la identidad de la empresa de mensajería DHL. Según afirman "bajo la excusa de que un paquete no pudo ser entregado " solicitan al usuario que acceda a un enlace que provocará que se descargue en su dispositivo un malware malicioso.

¿Qué usuarios son los afectados?

Desde la OSI han explicado en su página web que los "usuarios con dispositivos Android que hayan recibido el mensaje, bien por SMS o por correo y, posteriormente, hayan accedido al enlace y descargado la aplicación maliciosa en sus dispositivos".

Estafa en la que suplantan la identidad de DHL / OSI

¿Qué hacer si has sido víctima de la estafa?

En el caso de haber recibido el mensaje suplantando a DHL o de cualquier otro servicio de paquetería y haber pinchado en el link, en la OSI recomiendan "eliminar la aplicación lo antes posible" e informar a "tus contactos sobre este fraude, ya que el malware podría, entre otras acciones, utilizar los contactos de tu agenda para enviar SMS fraudulentos y poder captar más víctimas".

Sin embargo, en el caso de haber recibido el mensaje pero no has accedido al enlace, únicamente hay que "eliminar el mensaje para no instalarla por error".

Por su parte, la Oficina de Seguridad del Internauta aconseja a los usuarios que tengan inhabilitada la opción de 'instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos' dentro de los ajustes de sus dispositivos móviles. Además, insisten en la importancia de realizar copias de seguridad de forma periódica por si se da alguna situación como esta no pierdan sus datos y aconsejan mantener actualizados los dispositivos y con antivirus.

Asimismo, también se debe denunciar esta situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).