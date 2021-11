Multan con 250.000 euros a Milanuncios por la venta ilegal de animales

El Ayuntamiento de Barcelona ha multado por segunda vez a la web de 'Milanuncios' por publicar anuncios ilícitos de venta de animales. En concreto, estos anuncios ofertaban cachorros de perros y gatos recién nacidos, lo cual es ilegal porque no respeta el periodo de ocho semanas que deben permanecer con la madre. Además, estos animales no estaban registrados legalmente, no estaban desparasitados, y no contaban con el chip preceptivo.

La famosa plataforma de anuncios es reincidente en esta falta, ya que en 2019 ya fue sancionada con una multa de 150.000 euros por el mismo motivo.

La comercialización de animales en estos términos es una infracción muy grave por incumplimiento de la Ley 34/2022, de 11 de julio, de comercio electrónico por la publicación de anuncios de venta de animales que incumplen los requisitos de la Ley de Protección de Animales de Cataluña así como la Ordenanza de Protección, Tenencia y Venta de animales de Barcelona.

Venta irregular de cachorros recién nacidos

Las irregularidades en las que ha incurrido la web son, principalmente, la venta irregular de cachorros recién nacidos de perros y gatos que, además, no estaban esterilizados ni vacunados. Además, en algunos casos los cachorros eran de razas de perros potencialmente peligrosas.

El ayuntamiento requirió el pasado mes de mayo a la empresa ADEVINTA, responsable de la web de 'Milanuncios', que de forma inmediata retirase o enmendase cincuenta anuncios de transacción de animales publicados en la web. La empresa desobedeció los requerimientos hechos y mantuvo estos anuncios ilícitos, motivo por el que el departamento municipal de Protección de Animales ha interpuesto la sanción a dicha empresa.