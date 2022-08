La multa a la San Silvestre Vallecana por pedir el pasaporte Covid o PCR en su última edición

La empresa Last Lap, organizadora de la San Silvestre Vallecana, ha abonado 9.600 euros de multa por solicitar el pasaporte COVID, o prueba PCR complementaria antes de la carrera, a todos los participantes que se inscribieron en su última edición, el 31 de diciembre de 2021.

La multa la ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha dado la razón a 'Liberum', una asociación ciudadana creada expresamente para "restaurar los derechos y libertades" desde la pandemia por la COVID que presentó una denuncia el 31 de enero.

Last Lap infringió los artículos 6 y 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Una prueba de atletismo no figura como excepción para pedir esos datos. De esta forma, la San Silvestre no debió solicitar esta información al no tener competencias aunque sus bases de competición incluyesen dicha cláusula.

Así, la AEPD confirmó que la parte reclamada procedió al pago de la sanción "en la cuantía de 9.600 euros haciendo uso de las dos reducciones previstas en el Acuerdo de inicio transcrito anteriormente, lo que implica el reconocimiento de la responsabilidad.

"El pago realizado, dentro del plazo concedido para formular alegaciones a la apertura del procedimiento, conlleva la renuncia a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción y el reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos a los que se refiere el Acuerdo de Inicio", sentencia la resolución.