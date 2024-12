Muere el Líder Dorado de 'Star Wars', Angus MacInnes

El actor canadiense Angus MacInnes ha fallecido a los 77 años de edad, según ha informado su familia. MacInnes era conocido por interpretar al Líder Dorado Jon Duth Vander en la saga Star Wars.

La familia del actor ha informado a través de su cuenta de Facebook que MacInnes falleció el pasado 23 de diciembre "en paz, rodeado de su familia y amor".

Una carrera vinculada a Star Wars

MacInnes nació en Windson (Canadá) en 1947 y tuvo una carrera prolífica que se alargó durante décadas. Su primera aparición en la pantalla fue en la cinta de ciencia ficción y acción Rollerball (1975).

Si bien, destaca su papel en Star Wars donde interpretaba al Líder del Escuadrón Dorado en la precuela de 'Star Wars: A New Hope' (Star Wars: Una nueva esperanza', 1977) y 'Rogue One: A Star Wars Story' ('Rogue One: una historia de Star Wars', 2016).

También formó parte de las películas 'Witness' (1985), 'Judge Dredd' (1995), 'Hellboy' (2004) o 'Captain Phillips' (2013).

"Su familia, sus amigos y sus compañeros actores, pero también sus seguidores de todo el mundo lo extrañarán profundamente", ha dicho la familia en el comunicado, al mismo tiempo que alababa la pasión de sus fans: "Se sentía continuamente abrumado, encantado y honrado por la admiración y la pasión de los fans".