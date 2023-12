Muere la actriz Concha Velasco a los 84 años

Concha Velasco ha muerto a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro, según han confirmado sus hijos Manuel y Paco Martínez: "Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad".

La actriz había sido ingresada tras empeorar el "débil" estado de salud en el que se encontraba desde finales del año pasado.

Vivía desde el pasado mes de febrero en una "suite" de una residencia de ancianos de Madrid, donde permanecía "permanentemente cuidada y atendida", según contó su hijo Manuel Velasco.

Así se despidió de los escenarios

Concha Velasco se despidió de la escena en Logroño con la obra 'La habitación de María' lamentando que no se pudiera representar más esta obra.

"Yo no me retiro de la profesión", declaró, "mis hijos lo que no quieren es que haga teatro porque ya veis que tengo dificultades al andar. Ellos quieren que descanse un poquito de hacer teatro. He elegido yo Logroño porque me encanta, porque tengo familia"

Una vida entregada al cine, el teatro y la televisión

Nacida en Valladolid en 1939, sus intervenciones en cine y teatro se cuentan por decenas. Su última intervención en el cine fue en 'Malasaña 32', una película de terror.

Concha Conchita Velasco, la novia de España, fue Purita en 'La Colmena', Palmira, en 'Más allá del jardín' y Paloma en 'Las chicas de la Cruz Roja'.

En el Teatro, triunfó con Dolly y doña Inés y en la televisión con la serie de 'Santa Teresa de Jesús' y más recientemente con 'Gran Hotel', 'Herederos', 'Las chicas del cable' o 'Motivos personales'.

Presentó además programas de televisión míticos como 'Sorpresa, Sorpresa' o 'Cine de barrio'.

"Una carrera estupenda"

En diciembre de 2021 fue entrevistada por Julia Otero, con la que repasó su extensa carrera sobre los escenarios y bajo la luz de los focos. Confesó que "había sido mucho más feliz" de lo que solía admitir y que se mostraba orgullosa de la estupenda carrera que había tenido.

En Onda Cero fue protagonista, junto a José Sacristán, del cuento de Navidad que dirigió Carlos Alsina para 'Más de uno' en 2020 'La hoja de Pascua', en el que dio vida a una escritora retirada que entabla una cariñosa relación con un viudo en una residencia de ancianos.