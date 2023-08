MrGranBomba, el exyoutuber de la famosa broma del 'caranchoa', tendrá que indemnizar al repartidor con 20.000 euros

En la última década, las bromas con cámara oculta se han vuelto muy comunes gracias a la transformación y evolución que están teniendo las redes sociales en nuestra sociedad.

Sin embargo, en muchas ocasiones esta clase de bromas acaban teniendo un mal resultado al dar con la persona equivocada o al no saber mantener el chiste en un límite que no provoque que la persona que lo reciba se vea ofendida.

¿Qué ocurrió con el exyoutuber MrGranBomba?

Los acontecimientos se remontan a 2016, cuando el creador de contenido y youtuber, MrGranBomba, solía hacer este tipo de bromas con cámara oculta. Estas consistían en preguntar una dirección a una persona por la calle mientras introducía un insulto en la frase. En un momento determinado, decidió hacerle la chanza a un repartidor introduciendo el ya famoso 'cara anchoa' en su pregunta.

"Vamos a ver si me aclaro, 'cara anchoa'. ¿En qué parte estamos ahora mismo?", le dijo el exyoutuber alicantino al trabajador. El repartidor se mostró muy agraviado con la broma, "¿'Cara anchoa''? ¿A qué te doy una hostia?”, le dijo hasta que finalmente le propino un bofetón.

Acabo pidiendo perdón

"Una vez le dije 'cara anchoa', le pedí perdón. Nunca se lo dije dos veces", explicó en una entrevista que concedió a Espejo Público el creador de contenido. "Jamás mi intención fue hacer daño a nadie con ese vídeo. Ni le he injuriado, ni le he calumniado. Y se me está tratando como un delincuente. Se me compara con gente que sí ha hecho delitos de verdad", explicaba el antes youtuber.

También recalcó que nunca esperó que el vídeo se hiciese tan viral. "En mi canal tuvo cuatro millones de visualizaciones, pero en el resto de internet, que lo subió mucha gente, muchísimos más millones".

El repartidor denunció al exyoutuber

La jueza de Alicante llevó al banquillo al youtuber por un delito de injurias y calumnias, imponiéndole una fianza de medio millón de euros y 16.200 euros en multas. Sin embargo, en 2018 fue absuelto de los cargos, ya que tal y como notifica el fallo del jurado, ese término es "inexistente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua".

Por otro lado, la Audiencia de Alicante condenó al repartidor a pagar 30 euros de multa por haber agredido a MrGranBomba.

Esta historia parecía ya acabada, pero ya entrados en pleno 2023 hemos podido conocer que finalmente el ya exyoutuber ha tenido que pagar una indemnización de 20.000 euros al mensajero por daños morales tras confirmar la intromisión ilegítima en el honor.