Un millar de menores viven en España bajo la amenaza de ser víctimas de violencia de género

Son menores, en algunos casos adolescentes, que viven día a día con la amenaza de que su novio o ex novio pueda agredirlas. Con una situación tan compleja que las ha llevado a presentar una denuncia policial, tras la que un equipo de expertos hace una valoración de riesgo que mide 35 parámetros y que determina la gravedad de su situación.

Ahora mismo hay 16 menores con una valoración de riesgo alto o extremo, lo que significa que se teme por sus vidas. Para las quince jóvenes en riesgo alto, si no está localizado el agresor, se invita a la víctima a ir a un centro de acogida o a cambiar de domicilio; la policía controla de forma frecuente la vivienda o el lugar de trabajo o estudios y se realizan controles aleatorios del agresor. La joven que ahora mismo está calificada por la policía como caso de riesgo extremo, está protegida de forma permanente y su agresor controlado de forma exhaustiva.

Las cifras de nivel de riesgo evolucionan mes a mes si hay algún cambio en las circunstancias de víctima o de agresor, pero hay una constante: están subiendo. Esta tendencia se aprecia también en el número de llamadas que reciben las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR. Explica Diana Díaz, su directora, que han visto "un incremento en las peticiones de ayuda referidas a violencia de género en adolescentes. Este tipo de llamadas han subido en 2022 un 1843% respecto a 2009 y un 49,7% respecto a 2020".

Y hay un elemento en estas llamadas que no puede ni debe pasar desapercibido y es la escasa conciencia sobre el problema. Cuenta Diana Díaz que "en el 47,5% de los casos, la adolescente no es consciente, no lo reconoce, no se admite como víctima. Identifica que es propio de la relación de pareja este comportamiento". Y no sólo en casos de violencia psicológica o de control, que quizá es más difícil de identificar. "En casi la mitad de los casos, el 51,2% de los casos atendidos en 2022 se ha descrito la presencia de violencia física. En el 36,4% atendimos casos de violencia de género con violencia sexual. Casos de enorme gravedad donde la adolescente no logra identificarse, justifica muchas veces esas conductas".

Online es peor, las víctimas aguantan insultos y humillaciones

Un paso más lo representa la violencia de género ejercida a través del teléfono móvil, correo electrónico o redes sociales. La Fundación ANAR detecta que esa toma de conciencia "es todavía más baja si hablamos de violencia en escenario tecnológico donde la víctima puede resistir incluso que el agresor la insulte, la humille, le mande cientos de mensajes al día para controlarla y no se está identificando como una forma de violencia".

Desde el año 2003, año en que comenzaron los registros de asesinatos machistas, 15 menores han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas. 6 de ellas tenían menos de 16 años. Este mismo año, en febrero, fue asesinada en Córdoba Eli, una joven de 17 años. Su asesino, de 23, la mató con un arma de fuego de fabricación casera. Eli fue la novena mujer asesinada en 2023 por violencia machista. Hoy llevamos 51 mujeres asesinadas.

Hoy el Ministerio de Igualdad ha confirmado la naturaleza machista del último crimen, el asesinato de Paqui, de 52 años, en Benalmádena, Málaga. Asesinada por su marido que después se suicidó.