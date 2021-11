La mentira de Manel Monteagudo, al descubierto: Confirma que su historia de 35 años en coma es falsa

Manel Monteagudo, el hombre que dijo haber estado 35 años en coma, desde los 22 a los 57 años, ha confirmado que "es mentira" y ha pedido disculpas por haberse inventado la historia, que ha tenido muchísima repercusión estos días, ya que muchos medios dieron veracidad a su relato.

Yo no estuve en coma en ningún momento

"Yo no estuve en coma en ningún momento". Así de tajante ha desmentido Manel Monteagudo que hubiera pasado 35 años en coma tras sufrir una caída en Irak el mismo día que cumplía 22 años. El hombre aseguraba en TVE que despertó del coma 35 años después y que su mujer era la única que mantenía la esperanza de que despertara: "Todos los médicos coincidían en que no me iba a recuperar jamás".

"Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre"

En declaraciones a los medios, Manel ha reconocido que se lo inventó todo y que debió haber cortado antes la historia porque "se salió de madre". Al principio, el relato de Manel convenció, pero a medida que han ido pasando los días, la gente comenzó a dudar de la veracidad de la historia por las lagunas que presentaba: ¿Cómo era posible que estando en coma se hubiera casado o tenido hijos? Finalmente, la historia ha resultado ser falsa y las redes sociales se han inundado de bromas y memes al respecto.

Manel reconoce que todo es mentira y pide disculpas

Manel no ha tenido más remedio que aparecer ante los medios y confirmar lo que ya todo el mundo suponía: que su supuesto coma de 35 años era mentira. Monteagudo ha reconocido que no estuvo en coma en ningún momento y que la historia se ha ido de madre y que debió de cortarla antes.

Tenía todos los días, durante 35 años, de 14 a 16 desmayos diarios

Manel ha desmentido el coma pero ha afirmado que la caída que sufrió con 22 años si fue cierta y que "debido al accidente, tenía todos los días, durante 35 años, de 14 a 16 desmayos diarios". Además, ha pedido disculpa por inventárselo todo y ha dicho que su pretensión nunca fue que el tema acabara así y asume la culpabilidad de todo lo que ha pasado. "Admito y asumo toda la culpabilidad y acepto todo lo que ustedes me digan", ha señalado.

El hombre se ha lamentado y ha afirmado que "ojalá, de todo corazón lo digo, estuviese en coma, porque por lo menos no le daba el trabajo que le di a mi mujer".

Onda Cero desmontó las historia de Manel

Tras las dudas que generaba la historia, el programa de 'Julia en la onda' de Onda Cero reveló varias contradicciones de la historia, que hacían pensar que todo era falso. El programa se puso en contacto con Manel pero éste no quiso hablar de cómo pudo tener dos hijas si se encontraba en coma: "Por respeto a mi mujer, no puedo hablar de ese tema".

Fuentes del hospital aseguraron a Onda Cero que no ingresó en el lugar y en prensa no confirmaron ni desmintieron esto porque su política obliga a no dar los datos de los pacientes. Sobre cómo es posible que se casara estando en coma, Manel dijo que "nos casó un cura con notario, este último ya ha fallecido. Del cura no sé nada".

Por otro lado, nadie de su familia, ni Conchi -que supuestamente fue la que le cuidó esos 35 años-, ni sus hijas quiso hablar para confirmar la historia. "Francamente, nadie más que yo lo puede confirmar", respondía al ser preguntado sobre si había alguna persona que pudiera confirmar su historia.

Además, el programa de 'Julia en la onda' descubrió buscando en la hemeroteca que no era la primera vez que este hombre aparecía en los medios de comunicación, además de que su versión ha ido cambiando a lo largo de los años. En el año 2019 no hablaba de coma, sino de un estado 'semi vegetal'.

Los vecinos, sorprendidos por la historia

Los vecinos de este hombre confirmaron a Onda Ceo que "tengo 33 años. Desde que tengo uso de razón, ha hecho vida normal en su casa a mi lado. Hemos tenido relación cordial, de vecinos, durante 30 y pico años. Ahora ha salido esta historia y nos ha impactado a todos. Es un barrio pequeño y vivimos todos muy cerca. La historia no tiene mucho recorrido".

El vecino de Manel llevaba razón, la historia no tenía mucho recorrido, ya que las contradicciones que presentaba el relato eran notables y fácilmente contrastables. Finalmente, Manel no ha tenido más remedio que rendirse a las evidencias que se estaban destapando sobre la falsedad de su historia y ha reconocido que era mentira y que se lo inventó todo.