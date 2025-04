Melinda habla de su divorcio con Bill Gates: "Una de las conversaciones más aterradoras..."

Melinda Gates, exmujer del magnate fundador de Microsoft, Bill Gates, ha contado como fue el divorcio con el que había sido durante 27 años su marido.

La filántropa y empresaria estadounidense ha desvelado los detalles de la ruptura en su libro 'The Next Day' (El Día Siguiente en español), como cuando y dónde le comunicó Bill Gates la noticia y que fue "una de las conversaciones más aterradoras que he tenido". Según Melinda, la pareja se fue de vacaciones a Nuevo México en 2020, y lo que al principio parecía un viaje de vacaciones como otro cualquiera, se acabó convirtiendo en uno de los peores momentos de los Gates.

Bill Gates le pidió que se separasen en ese viaje tras 27 años de matrimonio, y volvieron de Nuevo México como expareja, aunque los dos vivieron en la misma ciudad un tiempo. Melinda Gates confiesa que otro de los grandes problemas era la familia, ya que la menor de sus tres hijos, Phoebe Gates, estaba acabando el institutito, por lo que esta se tuvo que quedar a vivir en Seattle en otro domicilio. Finalmente, en 2021, la pareja hizo pública su ruptura.

"Fue una de las conversaciones más aterradoras que he tenido" confiesa Melinda, que a pesar de que Bill Gates no se mostró de acuerdo con su decisión de mantenerse en Seattle, el magnate se mostró comprensivo y respetuoso.

La filántropa y empresaria estadunidense también confirmó que el ex CEO de Microsoft no pasó por un buen momento, especialmente cuando Melinda dejó la fundación, reconocido por el propio Bill Gates.

En 2021 la pareja oficializó la separación, descubriéndose tiempo después que el fundador de Microsoft tenía una relación paralela con una de sus empleadas.