La madre de Itziar Castro agradece todo el apoyo: "Era muy buena, vivió para hacerme feliz"

La madre de Itziar Castro, Lucia Rivadulla, ha considerado que la actriz, fallecida el viernes a los 46 años, "tiene que estar muy contenta" por todo el apoyo recibido tras su muerte.

Lo ha declarado a los periodistas al salir del velatorio, que permanecerá abierto al público este domingo en Pallejà (Barcelona), y al que ha entrado hacia las 10.00 horas, vestida de rojo: "No vengo de negro, vengo de rojo, porque Itziar era roja, roja de luz, roja de vida".

Ha recordado cuando comenzó a interesarse por la interpretación y empezó en un grupo de teatro del pueblo, iniciándose en una profesión en la que no siempre lo tuvo fácil, pero ha destacado que era muy fuerte: "Y fue luchando mucho, mucho. No lo tuvo fácil".

Ha explicado que ella le preguntó textualmente a un amigo de la actriz si realmente valía tanto, y que él le contestó que "Itziar es muy buena y pasará a la posteridad por lo que ha hecho, por la labor que está defendiendo, lo imposible, defender la igualdad de todo el mundo".

"Cada uno es como es y ella era como era"

Se ha dirigido a los padres que rechazan a sus hijos por ser homosexuales para decirles "oye, cada uno es como es, y ella es como era", y ha añadido que no sabe dónde está, pero que estarán juntas.

"A lo mejor era su momento, para que vosotros la valorárais tanto. Os doy gracias a todos porque toda la prensa habéis sido muy amables con ella", ha añadido la madre de la actriz sobre los medios de comunicación.

También ha recordado a la actriz Concha Velasco, fallecida el 2 de diciembre, destacando que "Concha la quería mucho" y que, para su hija, Concha Velasco era un referente.

"Vivió para hacerme feliz"

Asimismo, ha querido agradecer a todo el mundo que ha valorado a su hija: "A tantísima gente de todas partes, gente que ni te esperabas. Darle las gracias, que yo no puedo contestar a todos. Darle las gracias por cómo la han valorado. Que yo como madre la valoro como hija, pero siempre quería hacerme feliz. Vivió para hacerme feliz, a mí y a todo el mundo. Es que era muy buena, no tenía nada. Dar las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida de ella".

Asistentes al velatorio

Entre las personalidades destacadas que han visitado el velatorio están el hijo de la cocinera Carme Ruscalleda, el también cocinero Raül Balam Ruscalleda; las presentadoras Ares Teixidó y Alejandra Castelló; la periodista Cristina Fallarás, y la abogada Carla Vall.

Dentro de la sala, el ataúd de la actriz está abierto y rodeado de coronas de flores de amigos y familiares, así como las enviadas por la Academia del Cine y el FC Barcelona, y ha sonado la canción 'I will survive' de Gloria Gaynor.