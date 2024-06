Las llamadas al 016 aumentaron un 40% desde 2018 hasta el año pasado

Las llamadas al 016, el teléfono de información y ayuda a víctimas de violencia machista, se han incrementado un 40% desde 2018 hasta 2023. El año pasado se superaron las 100.000 llamadas, una cifra muy superior a las 73.454 peticiones de 2018.

En su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordada por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado de que entre los años 2018-2022 se han interpuesto 830.859 denuncias por violencia machista, lo que supone un aumento del 9,05% con respecto al cuatrienio anterior.

La titular de Igualdad también recordó que el total de asesinatos en el último periodo es el menor de la serie histórica, "con una reducción del 24,4% frente al primer quinquenio analizado (257 mujeres asesinadas frente a 340 en el período 2003-2007)". Así, en el quinquenio 2018-2022, el número de mujeres asesinadas ha sido un 4,1% inferior al del período inmediatamente anterior (2013-2017).

Con estos datos, la ministra concluyó que "todos los recursos desplegados y las políticas contra la violencia no son vanos", pero enfatizó que "no podemos bajar la guardia", por lo que concluyó que "debemos reforzar todos los instrumentos para que el ritmo de evolución de estos datos positivos sea mucho ágil".