La lista de Forbes con los restaurantes de Madrid que debes visitar en 2024

¿Qué mejor plan hay que salir a comer o a cenar con una buena compañía, y descubrir mediante la gastronomía espacios únicos y especiales? La revista Forbes es consciente de que, para muchísimas personas, salir a comer es más que un simple hobby, y por eso ha recopilado en su artículo "Los nuevos restaurantes de Madrid que tienes que probar este 2024" una selección de locales que, o bien acaban de abrir, o bien ofrecerán sus servicios en los próximos meses. ¿Quieres conocerlos?

Tragabuches

Dónde está: Calle Ortega y Gasset, 40.

Este nuevo restaurante del chef Dani García trata de trasladar la frescura y la calidad de la comida malagueña hasta la capital de España. Fusionando lo mejor de la tradición andaluza con las últimas tendencias culinarias, Tragabuche es una gran opción para los amantes de las carnes y el pescado a la plancha.

Rhudo

Dónde está: Velázquez, 64.

El pasado 18 de enero abrió este nuevo restaurante, que tiene una extensión de 1800 metros cuadrados y una capacidad de 300 comensales. Desde Forbes, afirman que esta apuesta por la comida mediterránea combinada con los sabores más exóticos será uno de los grandes éxitos de la restauración en este 2024.

Sinestesia

Dónde está: Centro Comercial Caleido, Paseo de la Castellana 259E.

Esta original propuesta fascinará a los amantes de la vanguardia culinaria: con una sola mesa de 16 comensales, Sinestesia ofrece una experiencia que combina luces, sonido y la mejor comida para convertir una cena en un auténtico viaje a través de los 5 sentidos. La experiencia, por persona, asciende hasta los 250 euros.

Asador Gonzaba

Dónde está: C/Hermosilla, 103 Bajo.

¿Eres un amante del pescado y del marisco? ¿Te fascina la comida gallega? Pues este asador, especializado en la comida a la brasa, es una opción muy atractiva para que disfrutes de una gran cena. Ojo: su selección de carnes - y su chuletón- también es excelente.

La Máquina Caleido

Un buen restaurante no solo se caracteriza por su buena comida, sino también por el ambiente que consigue construir: los restaurantes La Máquina llegan a Madrid, ofreciendo un ambiente cálido y lúdico combinado con los platos más exclusivos y variados.

Bolboreta

Dónde está: Calle del Ave María 8.

Aaron Quaife y Patricia Grandío llevan adelante, en la carta de este restaurante, su proyecto más personal y original. Entre sus originales platos destacan propuestas como el Donut de anguila ahumada o la Terrina de cerdo, tupinambo y pera.

Jekes Kebab

¿Quién dijo que comer kebab no podía ser un acto elegante? Este restaurante afirma ser un "kebab pero bien" que hará las delicias de los amantes de este plato árabe, que en Jekes Kebab alcanza un nuevo nivel.

El Huerto de Floren Domezáin

Dónde está: Genova 21

Entre los restaurantes de la lista de Forbes, también hay espacio para los amantes de las verduras: el chef Floren Domezáin trae directamente de su huerto las verduras que, tras pasar por la cocina del local, ofrecerán experiencias completamente nuevas a tu paladar.

Ornella Caleido

Dónde está: Centro Comercial Caleido, Paseo de la Castellana, Torre, 259 E

Sin duda alguna, la cocina italiana es una de las mejores del mundo: en este restaurante, podrás disfrutar de los platos que más definen esta gastronomía mediterránea: pastas, risottos, antipasti... Tras experimentar esta auténtica experiencia italiana, no te puedes perder sus cócteles.

Persimmon's

Dónde está: Calle de Bárbara de Braganza 2, Madrid.

¿Alguna vez has probado comida de Georgia? Probablemente no hayas oído hablar de rica gastronomía de este país balcánico, por lo que una visita a este restaurante puede abrirte un mundo nuevo de sabores que no conocías.

Parking Pizza

Dónde está: Paseo de la Castellana 89, Madrid.

La pizza es siempre un plato confiable, sobre todo si se cocina como en Parking Pizza: este restaurante ofrece los sabores más tradicionales y otras propuestas más elaboradas para los fans de las pizzas más atrevidos.

Ceferino

Dónde está: Calle Jorge Juan 27.

En su repaso por la gastronomía mundial, Forbes también señala un espacio imprescindible para los amantes de la parrilla argentina: José Antonio Figueroa, maestro parrillero argentino, se encargará de ofrecer la mejor carne a los comensales que se acerquen a este asador.