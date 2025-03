Las librerías se niegan a vender el libro de José Bretón: "Habrá gente que querrá leer esa mierda, pero no se lo vamos a dar"

Tras la decisión del juez de Barcelona de desestimar las medidas cautelares impuestas en un primer momento, desde Anagrama ya tienen vía libre para publicar el libro, 'El odio', que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos en Córdoba en 2011.

Por el momento, desde la editorial no han comunicado cuándo saldrá a la venta 'El odio', y no hay una fecha fijada. Anagrama anunció el pasado miércoles que paralizaba la distribución ante la denuncia presentada por Ruth Ortiz y, por ese motivo, ni siquiera ha llegado todavía a las librerías.

La Fiscalía de Barcelona ha asegurado que la editorial Anagrama ha incumplido "la obligación" de comunicar el contenido del libro de Luisgé Martín 'El odio', y por ello ha recurrido la decisión de la Audiencia de Barcelona de dar el visto bueno para la publicación del libro.

Las librerías se niegan a vender el libro sobre José Bretón

Varios comercios se han pronunciado sobre el libro y han asegurado que no venderán el libro. Según relata el diario 'El Mundo' al menos seis negocios repartidos por toda la geografía española tienen tomada la decisión de no poner a la venta 'El odio' sin importar que haya o no una resolución judicial sobre el asunto.

Uno de los establecimientos que se ha posicionado sobre el asunto y ha asegurado que no venderá este libro es la Librería Picasso, que cuenta con varios locales Granada y Almería. Su encargada, María José Porras, ha explicado al diario 'El Mundo' que han tomado la decisión de no vender el libro venderlo por una cuestión feminista.

Desde Librerías Picasso esperan que la editorial tome medidas y consideran que no es normal el dolor que se está permitiendo que sufra Ruth Ortiz por darle voz a un monstruo.

Otra de las librerías que tampoco venderá el libro es El jardín secreto, ubicada en la localidad extremeña de Plasencia. Esta librería alega que vender el libro significaría dar voz al maltrato hacia una mujer. "Habrá gente morbosa que querrá consumir esa mierda, pero nosotros no se lo vamos a dar", afirma Iván Nadox, propietario junto a su mujer, Judith Rico, al diario 'El Mundo'.