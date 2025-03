Habla Juan Carlos, compañero de celda de Jose Bretón: "Es un manipulador y recibía cartas de mujeres"

La polémica por la publicación del libro 'El odio', de Luisgé Martín sobre José Bretón continúa y tras haber aceptado la Audiencia de Barcelona la publicación del libro, la Fiscalía ha presentado un recurso para pedir de nuevo la suspensión de la publicación del libro al concluir que es "la única vía disponible" para evitar un "inminente lesión" a los derechos de los menores asesinados.

Después de que Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados, solicitara la suspensión de su publicación, se pensaba que la obra no vería la luz. Mientras, se espera que el libro llegue a las librerías tras la decisión de la Audiencia de Barcelona, que en la resolución, el el magistrado señaló que, si se accediera a la petición de no publicar el libro, se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión.

Desde el programa de 'Y ahora Sonsoles' han querido ahondar en la vida y personalidad de José Bretón y han hablado con Juan Carlos, un antiguo compañero de celda de Bretón que le conocía bien y era el preso de confianza que vigilaba al parricida.

Yo no quería compartir celda con Bretón, pero no tenía más remedio que aceptarlo

Juan Carlos asegura que se negó a compartir celda con José Bretón, pero no tenía más remedio que aceptarlo.

Además, relata que Bretón recibía cartas de mujeres a diario donde le alababan y que siempre disponía dinero dentro de prisión. "Era un manipulador como la copa de un pino", asegura Juan Carlos en 'Y ahora Sonsoles'.

El que fue compañero de celda de Bretón relata también cómo una noche pidió explicaciones a Bretón sobre sus hijos y a raíz de esa conversación, le cambiaron de módulo. "Cuándo me enfrenté a él y le dije lo que pensaba, me sacaron de ahí y me cambiaron de centro", cuenta.

"Le dije que le contase a su mujer donde había metido a los niños y él negaba que hubiera sido él", afirma el preso de confianza que asignaron a Bretón.