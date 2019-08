La OCU advierte de la ineficacia de las pulseras repelentes y los aparatos ultrasonidos contra los mosquitos

Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos, sobre todo ahora en verano, es la concentración de mosquitos en los hogares. La Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido de que ciertos productos para repeler estos insectos no son tan eficaces como puede parecer.

El resultado, dice, depende del principio activo y de su concentración, e informa de algunas medidas de prevención que pueden ser útiles.

Por ejemplo eliminar todo tipo de agua estancada que pueda acumularse en cubos, latas o macetas; instalar mosquiteras y usar manga y pantalón largo en zonas de riesgo

Los nuevos productos anti mosquitos no protegen lo suficiente. Los aparatos con ultrasonidos no cumplen su función de ahuyentar a los insectos y las pulseras con pastillas de insecticida, utilizadas sobre todo para los niños no resultan eficaces, como explica Carolina Fernández técnica de salud de la OCU

Sí son eficaces las lociones repelentes que se aplican en la piel, aunque dependiendo de su principio activo. Los de aceites esenciales son los menos eficaces, aunque también menos tóxicos. También funcionan los insecticidas, aunque se recomienda usar con precaución por su toxicidad.