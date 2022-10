Kiko Rivera reaparece en redes tras sufrir un ictus: "Pensé que no salía de esta"

Kiko Rivera ha tranquilizado a sus seres queridos y a sus seguidores con un mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram donde el DJ sevillano ha explicado que ya se encuentra en planta "un poco mejor pero no recuperado".

El hijo de Isabel Pantoja fue ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, la madrugada de este viernes tras sufrir un ictus. En estos casos, las primeras horas son claves en la evolución del paciente, pero, por suerte, el propio Kiko ya ha confirmado que se encuentra en planta.

Kiko Rivera es diabético crónico, además de sufrir dolores por ataques de gota y haber manifestado problemas recientes en su garganta. Así lo aseguró el propio DJ el mismo día que estrenaba su nuevo single: "Estoy despierto, aunque jodido de la garganta, gran putada, ya que hoy a las 0:00 se estrena Vudú, mi nuevo single".

Pocas horas después de publicar ese mensaje, que ha sido borrado de sus redes, Kiko fue ingresado en Urgencias y este sábado, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, ha querido agradecer a sus seguidores los mensajes de cariño y la preocupación por su estado de salud.

"Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo.

No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón.

Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me Han cuidado y me han hecho sentir como en casa.

Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%".

Su ingreso en el Hospital Virgen del Rocío ocurre solo siete meses después de anunciar que padece diabetes a través de sus redes sociales: "Me han diagnosticado diabetes (herencia de mi madre y mi tío Bernardo). Estoy asimilándolo todavía y estos son los números en ayunas", escribió acompañado de su publicación en Instagram.