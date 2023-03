Una joven denuncia que le cobran 211 euros por el rescate de su propio suicidio

Una usuaria de Twitter ha lamentado en su perfil que le hayan mandado la factura del rescate tras el intento de su propio suicidio. Lo ha denunciad en redes sociales y no ha tardado en viralizarse con multitud de mensajes de apoyo.

"Me llega una carta de hacienda, me piden 211€ por «rescate de persona» tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia. A pagar 211€ que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio", dennciaba en su mensaje inicial.

Señala que el día de los hechos recalcó su situación económica y le dijeron que no tenía importancia. Lamenta que le recalcan que el plazo para pagarlo es un mes o comenzarán los interés de demora. Caso contrario, señala, que el bono joven que solicitó en junio de 2022 y del que no tiene noticias.

El revuelo ha sido tal que el Ayuntamiento de Alicante, dónde han ocurrido los hechos, ha comunicado que "revisará el caso del cobro de una tasa de Bomberos por un intento de suicidio y declarará exento el pago de este servicio por tratarse del salvamento de una vida. No todos los casos son iguales".

La afectada confirma que ya han hablado con ella: "Han contactado conmigo y se comprometen a cerrar el expediente y modificar la ordenanza municipal para que esto no vuelva a suceder. dicen que ha sido un «precedente»... espero que cumplan. Yo les he hecho saber que el sufrimiento de recibir una carta así no tiene nombre".