Irene Montero: "Nadie puede decir que un escrache haya durado más de unas horas, y lo que pasa en mi casa va por la semana 11"

La ministra de Igualdad, Irene Montero , ha defendido los escraches como "protestas legítimas avaladas por la judicatura" española, pero ha considerado que lo que sucede a las puertas de su vivienda "es otra cosa": "No creo que nadie me pueda poner un ejemplo de escrache que haya durado más de unas horas. Lo que está pasando a las puertas de mi casa va por la semana 11 ".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha opinado sobre los escraches y los ha defendido como una forma de "protesta legítima" en nuestro país donde, además, están avalados por la judicatura española. Sin embargo, ha explicado que, según considera, lo que sucede a las puertas de su casa "es otra cosa" porque se produce ya desde hace 11 semanas, cuando los escraches no suelen durar "más de unas horas".

En una entrevista en Infolibre, la ministra Montero ha respondido que "a la política una viene llorada de casa" cuando se le ha preguntado su opinión sobre los escraches que sufren ella y su pareja, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a las puertas de su vivienda en el municipio madrileño de Galapagar.

"Llevamos ya muchos años, pocos pero intensos, en los que nos hemos dado cuenta de que con nosotros valen cosas que con el resto, no (...). Contra nosotras vale todo, pero insisto: yo vengo llorada de casa. Eso sí, no sé si alguien me puede poner un ejemplo de un escrache que haya durado más de unas horas", ha dicho.

Otro de los temas sobre los que ha hablado la ministra de Igualdad ha sido la marcha de España del Rey Juan Carlos a raíz de las últimas informaciones publicadas sobre él. Ha asegurado que "para la mayoría, el rey emérito debería estar en España para dar la cara ante los ciudadanos y, si es necesario, ante la Justicia".

Asimismo, ha dicho que respeta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando dice que la marcha del Monarca emérito no es una huida, pero asegura que sólo hace falta ver la prensa internacional: "Si se hubiese ido de vacaciones o por cualquier otro motivo, nadie lo habría relacionado con los casos de corrupción que presuntamente ha cometido. De alguna manera, también lo considera así el propio comunicado de la Casa Real".

Además, ha insistido en que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido tomada en el "marco de la coalición" y que debería haber más explicaciones: "Las explicaciones nunca sobran. Más en un caso como este. El propio emérito debería estar en su país para darlas y rendir cuentas. El Gobierno está permanentemente disponible".

