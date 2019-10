Instagram y Facebook eliminarán los likes para reducir la presión social en los jóvenes

Facebook ya anunció en su conferencia de desarrolladores celebrada en julio que incorporaría un nuevo sistema a sus redes sociales por el que los usuarios no pudieran ver los 'me gusta' del resto de personas, aunque sí los propios, con el objetivo principal de que los usuarios estén más preocupados por compartir lo que les interesa que de hacerlo solo por conseguir más 'me gusta'.

Además, estas modificaciones en la política de las apps conllevaría, asimismo, la eliminación de la cantidad de visualizaciones de los vídeos y cualquier otro dato que muestre de forma pública el éxito o fracaso que están teniendo otros 'posts'.

Esta medida tendrá repercusiones en la forma de relacionarnos; a nivel fisiológico, se elimina la parte adictiva de la aplicación: los 'likes', avisos de notificaciones y hasta las melodías para avisar de que te ha llegado un 'whatsapp', 'like' o comentario, suponen pequeñas descargas de dopamina, la llamada hormona de la felicidad.

"Instagram no es la red social con más usuarios, pero sí es la que más crece y la preferida de los adolescentes", asegura el profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ferrán Lalueza en un comunicado de la universidad.

De hecho, Instagram fue clasificada en 2017 en un estudio de la Royal Society for Public Health (RSPH) denominado #StatusOfMind, como la red social peor valorada por ser la que más afecta negativamente a la salud mental y el bienestar de los jóvenes, seguido de Snapchat, Facebook, Twitter y YouTube.

Esta medida, por lo tanto, reducirá la presión social en los jóvenes a los que la sensación de ser valorados continuamente por otros usuarios les lleva a tener una preocupación constante por su propia imagen, por tener que estar conectados continuamente para no perderse nada, e incluso a exponerse al acoso, la ansiedad y los problemas para conciliar el sueño.

Según estudios, actualmente la media de atención al teléfono diaria es de 5,18 horas al día mirándolo cien veces al día.

“Las redes sociales han modificado radicalmente nuestra sociedad y han abierto un nuevo mundo a los que tienen problemas para socializar e interactuar en la vida real. Pero por otro lado, sobre todo Instagram, ha amplificado de una manera extrema el hedonismo, que se ha convertido para algunos en una verdadera patología”, expresa Massimiliano Riverso, director ejecutivo de la agencia de marketing digital Tetogo.

