Las indirectas de Shakira a Piqué en su nuevo vídeo: fuera de su hábitat y en un basurero rodeada de ratas

Shakira tiene nueva canción y nuevo videoclip. Se llama 'Copa vacía' y es el nuevo tema que canta junto a Manuel Turizo. Una colaboración a ritmo de reguetón que promete ser otro de los temas más sonados en todas las pistas de baile este verano, como ya lo son 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', 'TQG' o 'Te felicito'.

Y es que desde hace un tiempo, todo lo que toca la colombiana se convierte más en oro de lo que ya lo hacía antes. Su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué y la posterior relación de este con Clara Chía es sin duda el motivo, ya que Shakira ha aprovechado todos sus temas para deslizar alguna que otra perla contra el también empresario padre de sus dos hijos.

El apogeo de esas perlas fue sin duda el tema con Bizarrap, que batió todos los récords, pero este 'Copa vacía' con Manuel Turizo no se queda corto. En él, aparece una sirena que es despojada de su libertad por un hombre que la saca a rastras del mar y que la encierra en una pecera para después terminar en un basurero lleno de ratas.

"Esta sirena, en el vídeo, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas. Y finalmente regresa a su hábitat", ha explicado la colombiana a sus fans en un vídeo de Instagram. "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto", ironizó entre risas.

Pero las indirectas a Piqué no quedan ahí, ya que también se pueden encontrar en la letra frases como: "Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti porque no quieres cuando yo quiero", "Estás más frío que el mes de enero", "Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo", "Tus besos son de agua salada. Me voy, no me calma nada. Te espero y me desilusionas y así no funciona" o "Siempre tan ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio".

Videoclip de Shakira con Miguel Turizo

Bizarrap explica cómo fue trabajar con Shakira

'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' es sin duda uno de los temas del año. Fue publicarse el videoclip y romperse todos los récords de descarga y de escuchas. Sobre este éxito, Pablo Motos preguntó a Bizarrap anoche en 'El Hormiguero'.

El músico desveló que tenía un especial interés por grabar una sesión con Shakira y que se la jugó al escribirla porque no sabía si ella le iba a responder.

Pero finalmente sí le respondió. Al parecer, fue uno de los hijos de Shakira quien insistió a la colombiana en que hiciese la colaboración con el artista argentino, así que en agosto de 2022 él viajó a España para grabar con ella.