Ibai Llanos recibe duras críticas por su cambio físico: "Háblale de motivación a un mileurista..."

El famoso streamer Ibai Llanos empezó hace unas semanas una serie en la que iba a ir mostrando su cambio físico. Para ello, mostraba un gimnasio instalado en su casa lo cuál señala le iba a facilitar mucho el proceso y la ayuda de un entrenador, Valentín Colominas. Ibai comenzaba este proceso en diciembre con la intención de dar un giro de 180 grados en sus hábitos y con la ambición de mejorar su aspecto físico pero también su salud tanto física como mental.

Cada mes ha ido actualizando su proceso. La primera revisión tuvo resultados muy buenos. "Ha habido un cambio de mentalidad. Hay algo en mí que ha hecho click y, tenga que hacer lo que tenga que hacer, que he tenido de hecho algún día muy complicado a nivel de estrés, siempre bajo al gimnasio, algunos días hasta por la noche. Si en algún momento fallase y no viniese, tampoco quiero flagelarme y matarme a mí mismo. Noto que me ayuda a estar mejor en mi día a día".

Sin embargo, en su último vídeo señala que su cambio no ha ido en los últimos días como esperaba. "Una persona que tiene todo a su favor puede tener también momentos donde no siga la rutina a la perfección y donde diga 'voy a parar un momento porque necesito darle prioridad a otras cosas en mi vida antes que al gimnasio o la dieta", explica Ibai.

Esta publicación ha desatado multitud de críticas en las redes sociales que señalan la falta de disciplina del joven como el principal obstáculo para que no logre su ansiado cambio. Pese a que en el mismo vídeo asegura que ha vuelto a la rutina de entrenamiento, algunas cuentas no han dudado en criticar duramente su actitud.

En su defensa han salido otras cuentas y expertos en salud que recuerdan que las circunstancias personales solo las conoce uno mismo. Cualquier proceso de cambio físico no es lineal y tendrá sus caídas y subidas. Además, pese a tener esas facilidades, señalan las cargas emocionales que implica una profesión como la suya.

Él mismo ha reconocido en varias ocasiones que ha tenido altos niveles de estrés y ansiedad, dos claros enemigos en este tipo de procesos. "Estoy otra vez cuidándome mucho más, pero a nivel de alimentación es el punto que más me está costando. Como saludable, como en base a lo que me dice la nutricionista, pero me cuesta tener la constancia en el día a día, porque tengo muchos programas, streamings nocturnos, cenas, comidas...", confesaba Ibai que pese a todo, quiere insistir en lograr su cambio físico.