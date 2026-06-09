Huelga general por la vivienda: un 82% de los catalanes se la plantea para lograr una bajada por ley de los precios

Un 82,8% de los catalanes estaría dispuesto a acudir a una huelga general para lograr una bajada por ley de los precios del alquiler y de las viviendas. Así lo ha reflejado una macroencuesta llevada a cabo por el Sindicat de Llogateres a cerca de 10.000 personas en 42 municipios.

Los resultados arrojan que un 82,8% de los encuestados ha respondido afirmativamente a la siguiente cuestión: "¿Estarías dispuesto/a a hacer una huelga general para rebajar por ley los precios de la vivienda?". Tan solo un 7,7% de los encuestados se ha mostrado contrario a la medida, mientras que un 10,2% ha expresado dudas o no ha contestado.

Respecto a la intención de acudir a una huelga general "para hacer que los salarios puedan subir al ritmo de la inflación", la respuesta fue muy parecida, con un 81,8% de las personas encuestadas mostrando su apoyo.

Un 93,2% de los encuestados es partidario de "aumentar por ley los salarios y pensiones al mismo ritmo que la inflación", una cifra que se asemeja a la de aquellos que se muestran "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con bajar por ley los precios del alquiler y de las viviendas (91,2 %).

La iniciativa de esta macroencuesta ha contado con la participación de 1.800 voluntarios que se han inscrito de manera previa, quienes han recorrido las calles de 42 municipios catalanes para conocer la opinión de sus ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la vivienda y los salarios.

Por último, esta encuesta también muestra el notorio aumento del coste de la vida sobre la población. Un 69,9% de los encuestados asegura que ha tenido que renunciar a determinados gastos con motivo del encarecimiento de bienes y servicios. Un 31% de ellos ha afirmado que estos recortes provienen de necesidades tan básicas como la alimentación o el transporte.