Los hoteles Hilton eliminan la limpieza diaria de las habitaciones si el cliente no lo solicita

La cadena hotelera Hilton ha decidido eliminar la limpieza diaria de las habitaciones ocupadas en sus hoteles y CCOO critica esta decisión pues considera que supondrá la "pérdida de cientos de miles de empleos, el aumento de las cargas de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales".

La hotelera que es la cuarta mayor del mundo, con 6.110 hoteles y 971.780 habitaciones, 17 de ellos en España ha decidido eliminar la limpieza diaria de las habitaciones en sus hoteles, porque lo considera un servicio "poco demandado", aún así los huéspedes podrán solicitarlo en recepción al principio de la estancia. Si no hay petición expresa por parte del cliente, la limpieza se realizará cada cinco días.

Una propuesta que no ha gustado a los sindicatos

CCOO no está de acuerdo con la decisión y lo considera "un despropósito" pues estando aún en pandemia recalca, haya cadenas hoteleras que pretendan quitar el servicio de habitaciones diario o que incentiven o promuevan, a través de sus páginas web, rebajas para los clientes de sus establecimientos que opten por no limpiar sus respectivas habitaciones diariamente.

Por esta razón el sindicato insta a las administraciones competentes en materia turística y sanitaria a que eviten que la puesta en marcha en España. Y reafirma su voluntad "de combatir esta medida regresiva y perjudicial, no solamente para el colectivo de camareras de pisos, sino también para la buena imagen turística".

Esta decisión adoptada por Hilton se une a una tendencia que convierte la higiene de las habitaciones en una opción para el cliente. Diversos establecimientos han establecido tarifas de limpieza diaria o servicios extra, si el cliente renuncia a que su habitación sea revisada a diario.