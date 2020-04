Horarios, normas y distancia para hacer deporte y salir a pasear durante el confinamiento

Las nuevas medidas que ha detallado el Gobierno suponen un nuevo paso para el alivio del confinamiento tras permitir salir a los niños menores de 14 años. Se trata del paso previo a la fase 0 del plan de desescalada, que comenzará el próximo lunes en la mayor parte del territorio español. De momento, para hacer deporte y salir a pasear a partir de este próximo sábado, estos son los puntos clave.

Horarios para hacer ejercicio y pasear

Salvador Illa ha anunciado que habrá diferentes franjas horarias a partir del 2 de mayo: para la práctica de deporte individual y paseos, estos se podrán llevar a cabo entre las 6:00 y las 10:00 horas, y también entre las 20:00 y las 23:00 horas. A aquellas personas que requieran salir acompañadas, se les reserva un horario específico: de 10:00 a 12:00, y de 19:00 a 20:00 horas.

Además, los paseos de los niños menores de 14 años se restringen a la franja de 12:00 a 19:00 horas.

Normas a seguir en las salidas

Para los paseos, se permite salir acompañado de una persona conviviente, con una distancia no superior a un kilómetro respecto al domicilio, y solo con un paseo al día. En cuanto al deporte, Illa ha afirmado que se podrá realizar de manera individual y siempre dentro del municipio de residencia.

En los municipios de menos de 5.000 habitantes, Illa ha comunicado que no habrá franjas horarias por el menor número de habitantes y que podrán realizarse dichas actividades en cualquier momento del día, entre las 6:00 y las 23:00 horas.

¿Pueden salir las personas mayores?

En palabras de Salvador Illa, no habrá limitación de edad en los paseos que se podrán realizar a partir del 2 de mayo. El ministro de Sanidad ha aclarado que los mayores de 70 años tendrán que salir a dar un paseo en la misma franja que en la de las personas dependientes: de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00 horas.

Asimismo, cuando se abran los restaurantes, centros comerciales o pequeños comercios, tendrán preferencias para dichos servicios y así reducir el riesgo de contagio.

Gimnasios y centros deportivos

Lugares como gimnasios tendrán distintas condiciones para realizar deporte: si las instalaciones se encuentran al aire libre y las actividades no implican contacto físico, se podrán realizar en la fase 1, a partir del 11 de mayo. Este supuesto serviría para deportes como tenis o atletismo. Además, durante la fase 1 se podrá acudir al gimnasio con cita previa y solo si se va a realizar una actividad que no implique contacto físico ni uso de vestuarios.

Sin embargo, si son instalaciones ubicadas en un espacio cerrado, no se podrá realizar ninguna actividad deportiva hasta que no dé comienzo la fase 2, y solo cuando ese deporte se haga sin público y no requiera contacto físico.