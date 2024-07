La hija de José Luis Gil comparte una imagen de su padre ante los rumores: "Aquí seguimos"

El 4 de noviembre de 2021, José Luis Gil sufrió un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo. Aunque ya han pasado casi tres años del suceso, el protagonista de series tan populares como Aquí no hay quien viva o La que se avecina continúa recuperándose alejado de los focos y de su profesión, lo que ha supuesto un duro golpe para su familia, amigos y seguidores.

La hija del actor zaragozano, Irene Gil, es la portavoz de la familia, y se ha encargado durante todo este tiempo de comunicar el proceso de recuperación que está viviendo su padre, así como de desmentir los rumores de fallecimiento. Eso fue lo que hizo el pasado 29 de junio en su cuenta de Instagram, cuando compartió un selfie con su padre y escribió el siguiente mensaje hablando en su nombre: "Parece que vuelven los rumores, aquí seguimos, ¡vivo! Orgulloso de su nieta, no me extraña, ¡es una crack! Contento por la tregua que nos está dando este verano, el calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. ¡Feliz verano a todos!". En tan solo 48 horas, la publicación ya ha superado los 30.000 likes.

En el pasado, Irene tuvo que dar parte del estado de salud de su padre en varias ocasiones para desmentir rumores. "Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Por favor, no difundáis noticias sin tener ninguna certeza, hacéis daño, mucho. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis. Feliz Semana Santa a todos", pidió Gil.

En otra de sus publicaciones, su hija, fruto del matrimonio de José Luis Gil y Carolina Montijano, le felicitó por un importante logro familiar. "¡Es un crack! ¡Y está guapo! Hoy, has conseguido un imposible, ¡los tres hermanos de acuerdo! ¡Días como hoy es mejor pasarlos unidos!", señaló.