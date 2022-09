La Guardia Civil investiga el caso de bullying a Izan el día de su cumpleaños tras la denuncia de la familia

La historia de Izan, el niño de 11 años que fue insultado el día de su cumpleaños por parte de sus compañeros en un colegio de Lloseta, ha dado la vuelta al mundo. El pequeño había acudido con una tarta para celebrar su día, pero sin embargo se encontró con una respuesta intolerable: sus compañeros, en vez de cantarle el cumpleaños feliz, cambiaron la letra de la canción por las palabras "gordo" y "foca".

A continuación, Izán se sentó solo en el patio, llorando, sin embargo, su pesadilla no había acabado, algunos de estos chicos volvieron a insultarle. Según denunció su hermano mayor, "El niño ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más, pues no es la primera vez que se lo hacen, el lleva 4 años en ese colegio aguantando insultos, peles escupitajos y más".

Apoyo en las redes sociales

Gracias a la denuncia que su hermano puso en las redes sociales, miles de personas se han volcado en el caso de su hermano y no han dudado en demostrar su cariño hacia el pequeño felicitándole el cumpleaños a la vez que condenan el bullying. Entre las felicitaciones se encuentran algunos famosos como Aitana, Chanel, Antoine Griezmann, Jordi Sánchez, Paula Echevarría, Miren Ibarguren, Loles León, Nacho Guerreros o Petra Martínez, entre otros.

Izan no ha conseguido solo miles de felicitaciones, también algún regalo, ya que Aitana le ha invitado a un concierto o Griezmann al Wanda Metropolitano para ver algún partido.

La Guardia Civil investiga el caso

Además, la Guardia Civil está investiga el caso de acoso, después de que la familia de pequeño lo haya denunciado el pasado viernes. Desde entonces, el Equipo de la Mujer y del Menor (Emume) del Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación.

Por otra parte, el colegio está planteando denunciar al hermano del menor por "difamación". Según el director del centro, Miquel Bujosa, el joven ha señalado al centro escola y acusado a los profesores de no actuar ante los casos de bullying como este.