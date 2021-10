Giro en el crimen de Manuela Chavero gracias a un nuevo testigo

LEER MÁS El sospechoso de la muerte de Manuela Chavero, de nuevo ante el juez

Manuela Chavero fue asesinada la noche del 5 de julio de 2016 en el municipio pacense de Monesterio. Eugenio Delgado, autor confeso del crimen, permanece en prisión. La UCO y la familia de la víctima aseguran que hubo agresión sexual. Ahora, un testigo sorpresa se ha dirigido al juzgado de Zafra a través de una carta para colaborar en la investigación asegurando conocer los hechos de mano de Eugenio Delgado.

La carta sobre cómo Delgado terminó con la vida de Manuela Chavero dice así:

Carta completa del testigo sorpresa sobre el caso de Manuela Chavero

"Me llamo Antonio y me dirijo al juzgado de Zafra para resolver el caso de Manuela Chavero. Yo sé toda la verdad porque el asesino y responsable de los hechos me lo contó verbalmente, sin preguntarle. Cuando yo escuché cómo lo hizo me puse malo y me fui de su lado porque tengo cinco hermanas. Yo quiero que se haga justicia y lo hago porque me sale del corazón. Me ofrezco voluntario a declarar delante de un juez y delante del autor de los hechos, del asesino Eugenio Delgado.

Porque sé toda la verdad. Estoy en la prisión de Badajoz en su mismo módulo. Quisiera que la abogada de la familia Chavero viniera a visitarme y si es posible la madre de Manuela para contarle los hechos. El asesino Eugenio Delgado me cuenta cómo acabó con la vida de Manuela y riéndose como si aquello que hizo fuera un orgullo.

Quiero declarar delante de él y decírselo en su cara, que yo no tengo ningún miedo. Yo estoy aquí en el centro penitenciario de Badajoz pagando por un robo, una tontería, de cuando las cabezas no andaban bien. Pido por favor que esta carta llegue al penal número 1 del juzgado de Zafra y así declarar. Lo único que pido es ser un testigo protegido y que por fin se haga justicia con la muerte de Manuela. Por favor pónganse en contacto conmigo para terminar de una vez por todas. Cuál fue el paradero de Manuela, cómo fue asesinada y cómo hizo lo que hizo una vez muerta"

El testigo acude este jueves al juzgado para contar su relato

El testigo acude este jueves al juzgado para contar su relato. Si el juez da veracidad de los hechos descritos por el preso, podría confirmarse la agresión sexual que denuncia la familia, por la cual los abogados pedirían para Eugenio la prisión permanente revisable. El acusado ha negado en numerosas ocasiones que hubiera agresión sexual, pero los indicios recogidos en la autopsia hacen pensar lo contrario. Uno de ellos es el hecho de que el cuerpo apareciera desnudo. Un guardia civil aseguró que Eugenio confesó durante la detención haber tenido relaciones sexuales con la víctima de manera consentida Sin embargo, no hubo restos que evidenciaran dichas relaciones.