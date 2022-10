Festivos, puentes y semana santa en 2023: así será el nuevo calendario laboral

El Boletín Oficial del Estado (BOE) no ha presentado por el momento una resolución final del calendario laboral para el próximo año. Aun así, son muchas las comunidades que han adelantado la distribución de sus días festivos. En 2023 se contemplarán 14 días festivos no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio, 12 de ellos fiestas nacionales y autonómicas. De ellas, 8 tendrán un carácter obligatorio y no podrán ser cambiados de fecha a no ser de que caigan en domingo, mientras que todas las demás podrán ser escogidas por cada Comunidad Autónoma.

¿Cuáles son los ocho festivos nacionales para 2023?

Estos son los días festivos nacionales no sustituibles por las comunidades, por lo que se comparten a nivel estatal:

7 de abril, Viernes Santo.

Lunes 1 de mayo, Día del Trabajo.

Martes 15 de agosto, Asunción de la virgen.

Jueves 12 de octubre, Fiesta nacional.

Miércoles 1 de noviembre, Todos los Santos.

Miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Viernes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Lunes 25 de diciembre, Navidad.

Festivos por cada comunidad autónoma

Andalucía

Además de los festivos nacionales, la Junta de Andalucía ha establecido los siguientes festivos para el próximo año:

Lunes 2 de enero, Año Nuevo.

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

Martes 28 de febrero, Día de Andalucía.

6 de abril, Jueves Santo.

Aragón

El Gobierno de Aragón ha anunciado los siguientes festivos para el 2023:

Lunes 2 de enero, Año Nuevo.

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril, Jueves Santo.

Lunes 24 de abril, Día de Aragón.

Asturias

Asturias contará en 2023 con los siguientes días festivos:

Lunes 2 de enero, Año Nuevo.

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril: Jueves Santo.

Viernes 8 de septiembre, Día de Asturias.

Baleares

En las Islas Baleares, el calendario laboral queda de la siguiente manera:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

Miércoles 1 de marzo, Día de las Islas Baleares.

6 de abril, Jueves Santo.

10 de abril, Lunes de Pascua.

Canarias

En el otro archipiélago, además de los ocho festivos nacionales, suman los festivos propios por casa isla.

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

Jueves 2 de febrero, Virgen de la Candelaria en Tenerife.

6 de abril, Jueves Santo.

Martes 30 de mayo, Día de Canarias.

Sábado 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves en La Palma.

Viernes 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria.

Viernes 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes en Lanzarote y La Graciosa; Nuestra Señora de la Peña en Fuerventura.

Lunes 25 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro.

Lunes 9 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera.

Cantabria

En Cantabria los festivos en 2023 serán los siguientes:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril: Jueves Santo.

Viernes 28 de julio, Día de las Instituciones de Cantabria.

Viernes 15 de septiembre, La Bien Aparecida.

Castilla-La Mancha

En el calendario laboral de Castilla-La Mancha aparecen marcados como festivos los siguientes días:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril, Jueves Santo.

Miércoles 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha.

Jueves 8 de junio, Corpus Christi.

Castilla y León

Por su parte, Castilla y León contará con los siguientes festivos en 2023:

Lunes 2 de enero, Año Nuevo.

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril, Jueves Santo.

Martes 25 de julio, Santiago Apóstol.

Cataluña

En la Generalitat de Cataluña el calendario laboral de 2023 refleja los siguientes días festivos:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

10 de abril, Lunes de Pascua.

Sábado 24 de junio, San Juan.

Lunes 11 de septiembre, Diada.

Martes 26 de diciembre, San Esteban.

Ceuta

Por otro lado, en la ciudad autonómica de Ceuta se celebrarán los siguientes festivos:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril, Jueves Santo.

Sábado 22 de abril, Fiesta del Eid al-Fitr - final del Ramadán.

Martes 13 de junio, San Antonio.

Miércoles 29 de junio, Pascua del Sacrificio.

Sábado 5 de agosto: Nuestra Señora de África.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid serán festivos los siguientes días, además de los propios de cada municipio:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

Lunes 20 de marzo, San José.

6 de abril, Jueves Santo.

Martes 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid.

Comunidad Valenciana

El calendario laboral de la Comunidad Valenciana dispone de los siguientes festivos para 2023:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

10 de abril, Lunes de Pascua.

Sábado 24 de junio, San Juan.

Lunes 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.

Extremadura

En Extremadura se celebrarán los siguientes días festivos en el 2023:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

21 de febrero, Martes de Carnaval.

6 de abril, Jueves Santo.

Viernes 8 de septiembre, Día de Extremadura.

Galicia

El Gobierno de la Xunta de Galicia ha anunciado los siguientes festivos para el 2023:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril, Jueves Santo.

Miércoles 17 de mayo, Día de las Letras Galegas.

Martes 25 de julio, Día de Galicia (Santiago Apóstol).

La Rioja

El Gobierno de la Rioja ha establecido estos cuatro días festivos para el año que viene:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril, Jueves Santo.

10 de abril, Lunes de Pascua.

Viernes 9 de junio, Día de La Rioja.

Melilla

En la ciudad autonómica de Melilla aparecen reflejados como festivos estos cinco días en su calendario laboral:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

Lunes 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla.

6 de abril, Jueves Santo.

Viernes 21 de abril, Fiesta del Eid al-Fitr - final del Ramadán.

Jueves 29 de junio, Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha.

Región de Murcia

En el calendario laboral de la Región de Murcia del 2022 aparecen los siguientes días festivos:

Lunes 2 de enero, Año Nuevo.

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril, Jueves Santo.

Viernes 9 de junio, Día de la Región de Murcia.

Navarra

Para el 2023, el Gobierno de Navarra ha confirmado los siguientes días como festivos, además de los días que establezcan los propios ayuntamientos navarros:

Viernes 6 de enero, Día de Reyes.

6 de abril, Jueves Santo.

10 de abril, Lunes de Pascua.

Martes 25 de julio, Santiago Apóstol.

País Vasco

En el País Vasco aparecen los siguientes días como festivos en el calendario laboral de 2023: