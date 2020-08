Fernando Simón y la vuelta al colegio: "Tenemos que aprender a convivir con el virus"

"Queramos o no tenemos que aprender a convivir con el virus, al menos, mientras no tengamos una vacuna", ha afirmado durante la rueda de prensa sobre la evolución de la epidemia del coronavirus. De esta forma, ha explicado que aprender a convivir con el virus "implica aprender a volver a unas ciertas actividades sociales, educativas, laborales de una manera diferente".

Así, ha comentado que "si es necesario cerrar" colegios concretos, aulas o grupos de alumnos concretos "se tendrá que hacer". En esta línea, ha advertido de que "si es necesario dar un paso más y cerrar los colegios de una zona o una provincia concreta o de toda España, se valorará si se tiene que hacer". "Pero, en principio, tenemos que aprender a convivir con el virus, nos guste o no", ha insistido. Al ser preguntado sobre qué medidas recomienda adoptar en las aulas de cara a septiembre, ha afirmado que se ha trabajado, "desde hace ya varios meses", con las comunidades autónomas y "hay procedimientos y protocolos y recomendaciones de cómo actuar y organizar las escuelas y los colegios para la entrada del nuevo curso escolar".

En este sentido, Simón ha señalado que las comunidades autónomas están implementando estos procedimientos y ha añadido que "va a haber más reuniones" y "más detalle en algunos de los protocolos". "Va a haber algún documento extra que se hará para alguna cosa que se ha identificado que todavía no estaba bien definida", ha subrayado. Asimismo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha subrayado que "en principio, se está trabajando muy concienzudamente" en los niveles nacional y autonómicos respecto a la vuelta a las aulas el próximo curso. "Se está haciendo un esfuerzo grande", ha manifestado.

En relación con la medida de la Generalitat de Cataluña, que prevé pruebas PCR para todos los estudiantes de un mismo aula cuando haya un alumno contagiado, Simón ha dicho que hacer una PCR a un contacto de un caso confirmado es una "medida razonable" y "una de las opciones que están ahora mismo dentro de la Estrategia de Vigilancia y Control". Además, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha destacado que "se proponen varias alternativas y opciones", como la cuarentena de 14 días; la cuarentena y PCR a los 10 días sin haber tenido síntomas; o la PCR inicial y cuarentena durante 10 días y una nueva PCR. "Hay varias opciones que, según la situación de cada comunidad autónoma y la capacidad en cada momento, se pueden adaptar de alguna manera", ha concluido Fernando Simón.

Ha descartado que el Gobierno esté estudiando imponer un nuevo confinamiento a la población para frenar el coronavirus y calificó de "bulos" algunas informaciones que indican que tal posibilidad podría ocurrir el próximo mes de septiembre. "El otro día me lo comentaron, pero me quedé muy sorprendido. Yo no tengo absolutamente ninguna información. En ningún foro o reunión en el que yo haya participado se ha mencionado ni siquiera el tema. Yo creo que son bulos que corren, no sé con qué intención, pero no se ha comentado en ningún momento".

