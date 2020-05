Fernando Simón: "Los rebrotes son muy probables, pero no llegarán al límite que hemos alcanzado"

"Son datos muy buenos si los comparamos con los anteriores", asegura Simón, que también llama a la prudencia con estas "cifras agudas" dado que es fin de semana y además "uno largo". "En este último periodo hemos avanzado a 54 contagiados por 100.00 habitantes", ha explicado.

"El primer paso a la transición" lo tomarán las Canarias y Baleares que comenzarán la fase 1 este lunes, así que habrá que estar muy atentos a cómo avanza el virus en estos lugares según Simón. "Espero que no cometamos errores en las transiciones de las fases, pero siempre podremos cometer un error y que haya un pequeño rebrote", admite.

Después de que el presidente del Gobierno asegurara en su rueda de prensa que habrá rebrotes, al director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias también se le ha preguntado por esta posibilidad. "Vaya o no a haber nuevos rebrotes, sabemos que es algo puede pasar con mucha probabilidad", asegura Simón. "El riesgo que suponen los rebrotes es bajo", aclara. Insiste en que desde el Gobierno están trabajando en controlar los riesgos del virus con esta hipótesis "en mente". "No tenemos garantías", asume. "Si se han mantenido algunas de esas cargas de transmisión en algunas familias, hay riesgo de rebrote", explica, pero insiste "es muy probable que nuestros sistema no llegue al límite, estamos trabajando para que el impacto de esos rebrotes sea pequeño y controlable".

Es más, a nivel personal, el epidemiólogo ha comentado que no cree que una nueva onda epidemiológica del coronavirus a nivel mundial, que podría barajarse para otoño, tenga el impacto que hemos sufrido durante esta crisis.

