Fernando Simón: "Hay evidencias de que a partir del séptimo día los casos leves ya no transmiten la enfermedad"

El director del CCAES ha lamentado la confusión con los datos de fallecidos y ha asegurado que en breve se corregirá para dar una explicación a todo el mundo. Sobre la rebaja de la OMS de los días de cuarentena, ha explicado que hay pruebas de que los cuadros leves no transmiten el COVID-19 a partir del séptimo día.

Fernando Simón ha vuelto a responder a las dudas sobre el nuevo método de conteo de fallecidos. "Por un exceso de transparencia, hemos preferido no hacer desaparecer datos de los informes, pero es complicado porque los damos con mala calidad o porque, sin eliminarnlos, los mantenemos hasta que se consigue la calidad deseada".

Sobre los síntomas tras haber pasado la enfermedad, Simón reconoce que hay evidencias que muestran que los casos leves no transmiten la enfermedad a partir del séptimo día. "Según estudios virológicos en los que se valora la posibilidad de que el se multiplique así como que una persona tenga defensas contra el virus a partir del séptimo día, o el hecho de que una persona, aunque no se le hayan hecho PCR, a partir del séptimo día no ha producido casos secundarios. Toda esta evidencia es más sólida y ha incitado a que la OMS ha bajado su recomendación la propuesta de aislamiento y cuarentena de 14 a 10 días".

Además, Simón ha hablado de la investigación del 8M por una juez de Madrid: "Puedo asegurar que siempre hemos actuado valorando muy detalladamente la información epidemiológica disponible que nos proporcionaban las comunidades. No se podían tomar decisiones como se tomaron en otros momentos. De hecho, la toma de decisiones en España fue más precoz que en otros países".