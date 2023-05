En el año 2021, 107 mil personas fallecieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos, incrementado así un 15% respecto a 2020, además del aumento de consumo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, según afirma Enrique Cifuentes García, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.

Un reportaje de la corresponsal en Washington, María Carou, para RTVE habla sobre que el fentanilo es la primera causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos. Según afirma, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina y ha invadido el mercado de las drogas en los EEUU.

Las muertes por sobredosis se han duplicado en los últimos años

Cristina Rabadán trabaja en el departamento médico federal de Estados Unidos y es madre de un joven que empezó a experimentar con las drogas y terminó muriendo. "Mi hijo pasó una época muy difícil donde su enfermedad ya empezó a afectar a otros componentes de su vida y comenzó a buscar más y más sustancias, para terminar perdiendo su trabajo, entrando en una depresión y fallecer por sobredosis a los 28 años".

Las muertes por sobredosis se han duplicado en los últimos años y superan ya las 160.000, es decir, 2 de cada tres muertes es provocada por el fentanilo.

El fentanilo es un opioide producido de manera sintética que en el ámbito médico es utilizado para tratar problemas de dolor muy severo como por ejemplo después de operaciones, para el final de la vida o problemas con la columna vertebral", asegura Magdalena Serrá, epidemióloga y directora del centro de estudios de opioides de la Universidad de Nueva York.

¿Cuándo comenzó a adquirir protagonismo el fentanilo?

Magdalena Serrá explica que el problema del fentanilo empezó con la receta de medicamentos en Gales, cuando los calmantes como la oxicodona se recetaban a miles de personas sin tener en cuenta sus efectos adictivos. Entonces millones de personas que eran adictas, pero por la vía legal, se pasaron al mercado ilegal de esta sustancia cuando se restringieron recetas, entonces se empezó a traficar con heroína.

"Si yo puedo vender por 80 dólares una bolsita de heroína, pero realmente se hace una mezcla, por lo tanto, no es heroína pura y meto algo más que sea mucho más barato, pero lo vendo al mismo precio, entonces el beneficio que yo tengo es muy grande como vendedor", explica cristina. El fentanilo apareció porque existía una economía de mercado y es la droga perfecta para los narcotraficantes porque es muy barata y fácil de conseguir, por lo que muchos adictos no saben que la consumen.

¿Cómo debería afrontarse este problema?

San Quiñones es autor de dos libros muy importantes sobre el daño que los opioides han hecho en Estados Unidos y considera que la solución tendría que ser política, un acuerdo entre México que es el principal productor de Fentanilo y EEUU que es el principal receptor.

"Es un caso ejemplar de que la oferta crece frente a la demanda, entonces la solución es atacar a la oferta". Además, Cristina recuerda que es esencial no dar solo un tratamiento jurídico, ni penado, si no un tratamiento mucho más humano, invirtiendo más en prevención. "Nos puede pasar a cualquiera, no solo a las familias con pocos recursos económicos", sentencia.