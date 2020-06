¿Puedo cambiar de provincia en la fase 2 de la salida del confinamiento?

En la fase 2 de la salida del confinamiento no se podrá viajar aún a otras provincias. Habrá que esperar a superar la fase 3 para movernos por diferentes provincias, que como pronto no será hasta finales de junio. Así lo planteó el Gobierno en su plan de transición a la nueva normalidad. Así, no se podrá viajar a otras provincias a visitar a familiares o segundas residencias hasta que el territorio no se encuentre en una fase de nueva normalidad.

Hasta entonces solo se podrá viajar entre provincias con una causa justificada, como la presencia en el trabajo.

Desplazamiento a segundas residencias

En la fase 2 sí se permiten desplazamientos a segundas residencias cuando estén dentro de la misma provincia y algunas comunidades autónomas como Galicia, Aragón y Andalucía, han pedido que en la fase dos se pueda viajar entre provincias.

Seguro que te interesa...

- ¿Cuándo termina el estado de alarma en España?

- Estos son los datos del segundo estudio de seroprevalencia en España