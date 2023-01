El fallo que te puede hacer no pasar la ITV si tu coche es posterior a 2008

La Inspección Técnica de Vehículos es la revisión de los turismos para saber si están en condiciones de circular. Los coches están exentos los cuatro primeros años de pasar la ITV. A partir de ahí deberán pasarla cada 2 años hasta que el vehículo tenga diez años que deberá realizar la prueba anualmente.

Durante la revisión se comprueba el estado de conservación exterior, el acondicionamiento interior, alumbrado y señalización, se hace la prueba de emisiones, frenos, dirección, ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, motor y transmisión y diagnóstico OBD. Según el tipo de fallo pueden impedir que nuestro vehículo siga en circulación.

Se ha detectado un error en coches matriculados a partir de 2008 que puede hacer que el turismo no pase la ITV al considerarse una falta grave. Se trata de un testigo que se enciende en el cuadro de mandos conocido como el testigo MIL que indica un fallo de motor. Puede que esté encendido de manera esporádica y realmente no haya fallos pero si esa luz está marcada el coche no pasará la prueba. En caso de que se encienda hay que ir a algún taller para verificar qué ocurre,

Y atención con manipular el vehículo para que se apague el testigo. Desde 2018, en las ITV se incluye la prueba OBD o de ordenador a bordo, que registra todas las modificaciones en el coche. Por tanto, si se ha realizado alguna mala práctica, quedará reflejado en los datos. Esto se introdujo porque se detectó muchos vehículos que registraban borrado de datos solo unas horas antes de pasar la ITV.

El testigo MIL puede indicar fallos en inyectores, bujías, válvula EGR, el catalizador, filtro de partículas, caudalímetros, sensor de RPM o la sonda lambda. En cualquier caso, el mecánico es el que mejor valorará el motivo de que se encienda la luz en el salpicadero.