La exactriz porno Amarna Miller denuncia por un delito de odio a Irene Montero, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez

La exactriz porno e influencer feminista Amarna Miller ha demandado a Irene Montero, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez 'Pam', por "denigrarla, ensuciar su imagen y dañar su reputación" y las acusa de cometer un delito de odio. Según recuerda, estas tres mujeres al frente del Ministerio de Igualdad financiaron con dinero público una exposición contra la explotación sexual en la que la señalaban por "defender la violación y la pedofilia".

Ahora, Miller ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) en la que acusa a Montero, Rosell y Pam de haber cometido con esa exposición que tuvo lugar en enero de este año en la estación de Atocha, un delito de odio y otro de injurias y calumnias, tal y como ha confirmado CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Considera que es un delito de odio "por razones de género e ideología" además de que "el mensaje lanzado criminaliza el feminismo libertario o pro-derechos, que defiende la despenalización de la prostitución y las trabajadoras sexuales".

Asimismo, la exactriz porno también ha presentado la querella contra la directora y la diseñadora de la exposición y a un alto cargo de Adif por permitir esta exhibición en sus instalaciones.

Por ello, solicita al TS que interrogue a todos los denunciados y pide una indemnización de 280.000 euros por los daños y perjuicios.

Miller ya había revelado, durante su entrevista en 'La fábrica de Rufián', el programa presentado por Gabriel Rufián en '8tvCat'., que estaba presentando "medidas legales contra el Ministerio de Igualdad". Los hechos que denuncia ocurrieron el pasado enero de 2023, cuando por el Día Mundial contra la Trata de Mujeres y Niños, el Ministerio de Igualdad había patrocinado una exposición de una artista en la que había fotografías, maniquíes con textos pegados y "un rollo de papel con extractos de entrevistas y muchas afirmaciones tiradas por el suelo", entre los que se podía ver su nombre, junto a afirmaciones en las que se decían que estaba a favor de la pedofilia y la violación o que le hace "un flaco favor al feminismo".

"Lógicamente lo he llevado a mis abogados y estamos emprendiendo acciones contra ello", apuntó la exactriz, notablemente enfadada por esta exposición.

Amarna no tiene sororidad, usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotea el colectivo

En la exposición titulada "Mercado Canalla: reflexiones sobre la prostitución y la pornografía en construcción de las masculinidades", se podían ver algunas pancartas con acusaciones contra Miller en las que decían: "Amarna no tiene sororidad, usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotea el colectivo (…). No sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violación".

En otros puntos de la exposición, también aparecían los maniquíes con los que se representaba la cosificación de la mujer y había otros textos en los que se podía leer: "Lo que dice A.M se lo han inculcado de pequeña y ve normal traspasarlo. Trabaja en ello y le conviene defenderlo. Amarna pretende que cambiemos nuestra visión sobre el porno solo por cómo le va a ella de bien".