Estos son los síntomas covid en septiembre 2023: vuelven a aumentar los casos

Este miércoles de septiembre, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, aseguró que, en las últimas semanas, se han seguido observando "tendencias preocupantes de casos de covid-19 antes de la temporada de invierno" y que, aunque "no hay una variante predominante" el foco está puesto en las variantes EG.5, que "va en aumento", y la variante BA.286, que se ha detectado "en pequeñas cantidades" en 11 países.

No se presentan con síntomas graves

Estas dos variantes son de "interés" para la OMS y aunque no se presentan con síntomas graves, son variantes que están logrando escapar a la inmunidad ya adquirida. El virus ya no es tan agresivo y afecta de manera leve porque estamos más preparados y ya tenemos inmunidad celular, salvo en personas más vulnerables o personas que no se hayan vacunado.

El director de la OMS reiteró que hacer un recuento de los casos es difícil porque no todos los países están informando sus cifras, de hecho, "solo 43 países, menos de una cuarta parte de los estados miembros de la OMS, están informando de sus casos".

Aumento de las hospitalizaciones

Por ello, aunque se ha visto que "aumentan las hospitalizaciones por Covid-19 en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio", es necesario tener en cuenta que "solo 20 estados proporcionan información sobre hospitalizaciones".

Por otro lado, el doctor Tedros insistió en la importancia de la vacunación contra el Covid-19 con dosis de refuerzo. "Una de las mayores preocupaciones de la OMS es el bajo nivel de personas en riesgo que han recibido una dosis de la vacuna Covid-19 recientemente. Nuestro mensaje es que no esperen a recibir una dosis adicional si ya está recomendada", declaró.

Síntomas de covid en septiembre

Los síntomas de estas últimas variantes son: