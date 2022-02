Estos es el documento que tienes que llevar en tu vehículo si no quieres pagar hasta 500 euros de multa

LEER MÁS El elemento que obligará a llevar la DGT en todos los coches a partir de julio

Cualquier conductor debe llevar una serie de documentos si no quiere enfrentarse a duras multas. La buena noticia es que no es necesario llevarlos físicamente y vale con tener la versión digital, así que puedes optar por la elección que más se adapte a tus necesidades. Para ello se puede presentar el documento en sí, una fotocopia compulsada o el formato digital en la aplicación de la DGT. En caso de no tenerlos, las multas pueden alcanzar hasta los 500 euros.

Documentos imprescindibles

El mítico carnet de conducir es el documento estrella cuándo se pregunta si es obligatorio o no llevarlo. Hace unos años era casi impensable ponerse al volante sin llevar el documento. La respuesta es que sí hay que llevarlo. En función de la infracción que cometas la multa será mayor o menor. Para los más despistados, los que se lo dejan en casa, en caso de ser parados en un control tendrán que pagar diez euros de multa. Atención a que todo esté correcto porque si algún dato no coincide con el del DNI la penalización aumenta a 80. Si está caducado, la cosa se pone más seria porque la multa es de 200 euros. Si te han retirado el permiso y te lo requieren, la multa sube a los 500 euros y cuatro puntos.

Otro documento imprescindible es la Tarjeta de la Inspección Técnica lo que se conoce como la ITV. Y no olvides pegar la pegatina en el cristal ya que es obligatorio. Al igual que con el carnet, si no tienes la tarjeta por olvido la multa será de 10 euros. Pero si está caducada sube a 200.

Imprescindible también el el permiso de circulación. El documento expedido por la DGT que acredita que tu vehículo está matriculado y certifica quién es el titular del mismo. No llevarlo por despiste te costará 10 euros pero si tu vehículo no está autorizado sube a 500.

¿Qué pasa con el seguro?

Por otro lado está el papel del seguro obligatorio. Este no hace falta llevarlo físicamente ya que los agentes pueden comprobarlo telemáticamente. Pero cuidado si no tienes seguro porque en este caso la multa oscila entre los 600 y los 3.000 euros