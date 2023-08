Estas son las multas por fumar en la playa en 2023

En verano, la mayoría de españoles optan por disfrutar de sus vacaciones en la playa, cambiando las jornadas laborales por días enteros rodeados de sol, arena y agua salada. Muchos veraneantes aprovechan desde las primeras horas del día para jugar a las palas, darse un refrescante baño, pasear por la orilla, beber, comer, pero… ¿Y fumar?

En la actualidad, más de 500 playas en nuestro país están declaradas como espacios libres de humo, por lo que incumplir la normativa puede conllevar sanciones, las cuáles son decididas por las distintas localidades, tal y como establece la Ley 22/1988 de Costas. Es por ello que en Gran Canaria, la multa puede ascender a los 400 euros e incluso alcanzar los 1.800 si se tiran colillas al mar, mientras que en otros lugares como Barcelona, la multa es de unos 30 euros.

Como es imposible conocer las reglas de cada playa que queremos visitar, lo más conveniente es comprobar previamente las actividades no permitidas en dicho espacio, para así, evitar multas.

Playas libres de humo en 2022

Para hacerte una idea de la situación en cada destino, puedes consultar la web 'nofumadores.org', que acogiéndose a datos de 2022, presenta cuáles son las playas donde estaba prohibido fumar el año pasado.

La Asociación desvela que Galicia (204), la Comunidad Valenciana (72) y Canarias (61) fueron las comunidades autónomas que contaron con más playas libres de humo durante la anterior época estival. A su vez, Cataluña (22), Baleares (19), Murcia (12) y el País Vasco (8), las que menos.

¿Está permitido el vapeo?

Cada vez son más las personas que se suman a la moda del ‘vapeo’, una técnica que consiste en inhalar vapor mediante un cigarrillo electrónico. A pesar de que en muchas playas se está imponiendo la obligación de no fumar, esta norma, por el momento, no afecta a los vapers, No obstante, hay que ser cuidadosos con ellos, evitando exponerlos al sol y cubriéndolos para que no entren en contacto con la arena.