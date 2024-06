Esta es la nueva campaña de la DGT para reducir la siniestralidad durante el verano

El alcohol es la segunda causa de accidente de tráfico, está presente en uno de cada tres siniestros. Se sitúa incluso por delante de la velocidad, sólo superado por las distracciones al volante. En 2023 se dictaron más de 59.000 sentencias penales por conducir con una tasa de alcohol en sangre de 1,2 gramos por litro, el doble de lo permitido por el reglamento de circulación. El alcohol se detectó en el 67% de los fallecidos por tráfico y tres de cada cuatro duplicaban la tasa permitida.

Son razones que llevan a la Dirección General de Tráfico a basar su campaña de verano en el alcohol. Con un anuncio que muestra a un grupo de amigos (varones de entre 45 y 54 años, que son, ha explicado el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska "el grupo que incluye al mayor número de conductores implicados en siniestros mortales con presencia de elevadas tasas de alcohol en sangre") a los que vemos en una comida y sobremesa con mucho alcohol presente. Uno de ellos, en evidente estado de embriaguez, decide retirarse y otro de ellos insiste en conducir él porque ha dejado de beber antes. Durante el trayecto se produce una colisión contra otro turismo en el que viaja una familia.

Sensibilizar, combatir bulos y juego interactivo

Una escena cotidiana que recoge el lema de la campaña: "A la carretera no le importa cuánto has bebido. Sólo cero tiene cero consecuencias". Se complementa con información que destierra mitos como que intercalar agua entre las bebidas o no mezclar los tipos de alcohol sirven para rebajar las tasas. Se acompaña además con una actividad interactiva en la que los ciudadanos pueden escoger qué personaje del anuncio se encarga de llevar al amigo ebrio a casa y conocer las consecuencias de su decisión. Este juego puede verse en la página web de la dgt.es.

Con esta campaña, asegura el ministro Marlaska, "queremos mostrar las consecuencias reales y personales de las conductas prohibidas al volante que suponen un desprecio a la comunidad e intentamos poner de relieve que la seguridad vial es una decisión, que respetar las normas de seguridad es una elección consciente que debe tomarse cada vez que se conduce".

Sancionar a quienes avisan de la ubicación de controles de alcoholemia

Y aprovecha el ministro para denunciar la actitud de algunos conductores que avisan de la ubicación de los controles de alcohol y drogas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. "Es una práctica insolidaria e incívica - advierte Grande Marlaska- porque ese aviso permitirá a un conductor bebido eludir el control y provocar un siniestro grave en cualquier otro punto en el que podrán verse afectados ciudadanos inocentes". La DGT estudia la fórmula para incorporar este tipo de avisos, que ya son sancionables, en la legislación de tráfico, al igual que han hecho países como Suiza y Francia.

Este verano se prevén 94 millones de desplazamientos por carretera en nuestro país (algo más de 45 millones en julio y más de 48 millones en agosto). El año pasado el balance de esos dos meses se cerró con 238 fallecidos (3,8 cada día) y 959 heridos. "El reto es reducir esas cifras al mínimo", ha apuntado el ministro del Interior, recordando que en lo que llevamos de año han fallecido en carretera 511 personas, 28 más que en 2023. Supone un incremento del 6%.

Otro de los focos de atención son los conductores vulnerables y entre ellos, los motoristas. El año pasado fallecieron 299. Significa que uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico eran motoristas. "Estos vehículos suponen menos del 3% del tráfico pero asumen el 25% de los fallecidos", ha puntualizado Marlaska.

Se vigilan además las salidas de vía, causantes del 42% de los siniestros mortales, debidos tanto a la velocidad indebida, como a las distracciones, al consumo de alcohol o a la somnolencia y los atropellos, que representan el 11% de los accidentes.