La era del 'heteropesimismo': cada vez más mujeres prefieren estar solas que con un hombre que no les satisface

En muchas series o películas ya se hablaba de ello, aunque no se le ponía nombre. Famosas son las conversaciones de Carrie Bradshaw y sus amigas en 'Sexo en Nueva York' que ya apuntaban a lo que años más tarde se definiría como 'heteropesimismo'.

Fue la columnista Asa Seresin quien en 2019 habló de ello por primera vez en la revista 'The New Inquiry'. Lo definió como "desafiliaciones performativas con la heterosexualidad expresadas normalmente en forma de arrepentimiento, vergüenza o desesperanza sobre la experiencia heterosexual. El heteropesimismo suele centrarse en los hombres como raíz del problema".

Según Seresin, quien lo experimentaba sentía un gran "fatalismo y desengaño afectivo" por las relaciones amorosas heterosexuales o incluso llegaba a pensar que nunca encontraría a un hombre adecuado.

"Muchos hombres sienten que no cumplen los estándares patriarcales"

Uno de los temas que trata'El orden mundial' en 'Julia en la onda'es este 'heteropesimismo': explica que cada vez hay más mujeres que prefieren estar solas antes que con hombres que vital o intelectualmente no les satisfacen. "Esto es porque en las últimas décadas ha habido muchas mujeres que han empezado a tener una formación superior -y a la vez hay menos hombres que entran en esas formaciones superiores- y se encuentran con que no encuentran parejas que tengan su formación, intereses vitales y empieza a haber una tendencia de cada vez más mujeres que prefieren estar solteras. También habla de diferencias ideológicas".

Eduardo Saldaña explica que según lo que ha leído -y como la sociedad ha cambiado- también "muchos hombres sienten que no cumplen con los estándares patriarcales que nos impusieron, como ganar más que tu pareja", por lo que no se terminan de adaptar a las relaciones del futuro, que ya no son así.

"Tienen mucha presión e interiorizan que tienen que ganar más, lo que genera una relación un poco tóxica, ya que la mujer no quiere estar en una relación en la que el hombre se preocupa por no estar ganando más que ella", afirma.