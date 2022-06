Empieza el juicio del caso Silvia, un mes en coma tras una operación de cirugía estética

Arranca el juicio del caso Silvia. La joven sigue en coma más de un mes después de someterse a una operación de cirugía estética, mientras su abogado ha confirmado su intención de pedir al juez que exija a los médicos que practicaron la operación todos los informes. El pasado martes no aportaron ninguno.

El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid tomó declaración como investigados a dos facultativos de la clínica de estética CEME por una posible imprudencia en el tratamiento de Silvia. Según el abogado Francesc Jufresa, los médicos no han contestado a las preguntas de la acusación y no han aportado ningún informe.

“Han declarado a preguntas de sus abogados, han dicho que todo perfecto, que no tenía nada, y que misteriosamente, de repente, la mandaron a La Paz”, ha explicado. Pero “no han aportado ningún informe”, por lo que ha decidido presentar un escrito al juzgado para solicitar que los "requiera urgentemente". También ha lamentado que se haya pospuesto la declaración del representante legal de la clínica CEME, prevista inicialmente para este martes, al día 21 de junio.

"Que la sociedad no piense que es la bella durmiente que va a despertar (...) Está devorada por dentro y si se salva habrá que hablar de amputaciones".

La pareja de Silvia Idalia también ha subrayado, antes de su declaración, que "la sociedad no piense que es la bella durmiente que va a despertar", sino que "está devorada por dentro y si se salva, habrá que hablar de amputaciones de extremidades y dedos" por las "sumamente graves" secuelas ocasionadas.

Caso Silvia: qué se investiga y qué denuncia la familia

Silvia Idalia es una mujer residente en Palma que fue operada en abril y que permanece en la UCI del hospital La Paz. Se encuentra en coma inducido desde hace más de un mes y su entorno ha señalado que “está fatal” y que la situación es “muy difícilmente reversible”.

"Esperamos y deseamos que se diga la verdad y que se pueda saber cómo se ha llegado a producir un resultado tan brutal de una intervención que debería ser normal y liviana en términos sanitarios y sobre todo, cómo puede darse una actitud de abandono tan manifiesta cuando una persona está sufriendo como es este caso”, ha declarado el abogado.

A su llegada, el novio de la chica ha señalado que se produjo "una posible situación de abandono en la asistencia sanitaria a Idalia", dado que ya había cuatro días antes de su ingreso fuertes síntomas de septicemia como dolores fuertes, cólicos, fiebre, disnea. "Una detección precoz de septicemia te puede salvar la vida y evitar el riesgo de muerte. Yo me he informado ahora pero eso lo deben saber los médicos. Cuando entró en La Paz es cuando se lo detectan", ha recalcado.

"Ahí me dijeron se muere. Está devorada por dentro. Tiene un 30% de su cuerpo en carne viva y si despierta, habrá secuelas sumamente graves. No hemos hablado de amputaciones de extremidades y dedos. Esto no puede volver a suceder", ha reseñado.

En las últimas declaraciones ante el juez, el cirujano plástico que practicó la intervención manifestara en su declaración ante el juez que todo salió correcto. Al respecto, la pareja de la víctima ha reprochado que desde el inicio sostengan que todo salió impecable cuando tendrían que haber actuado de otra manera.

Por otro lado, la abogada de la familia ha detallado que el caso está en los tribunales al denunciar que se produjo "una negligencia médica y una clarísima falta de atención médica" a la joven durante el postoperatorio. La letrada ha explicado que en la primera noche que estuvo ingresada los goteros por donde se dispensan los medicamentos no funcionaban, algo que contó la propia chica.

¿Y ahora qué? El juez espera más datos clínicos

El juez está a la espera de que le lleguen los datos clínicos solicitados en un auto el pasado 3 de junio. En la resolución, reclamó a la clínica CEME que informara sobre el tratamiento que suministró a la chica los días previos a ingresar en el hospital.

De igual modo, solicitó al Hospital de La Paz que informe sobre el estado actual de la paciente, posibles causas del mismo y posible evolución. Y reclamó al SAMUR el informe de la asistencia prestada el 6 de mayo tras la llamada del médico de CEME desde el hospital donde pasaba consulta y su posterior traslado al Hospital La Paz.