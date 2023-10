El emotivo mensaje de despedida de un amigo de Álvaro Prieto que estuvo con él antes de morir: "Sé que nos vas a cuidar desde arriba"

La noticia de la muerte de Álvaro Prieto ha conmocionado a toda la sociedad, especialmente a su círculo más cercano. La autopsia ha confirmado este martes que el joven de 18 años murió electrocutado al agarrarse a la catenaria de un tren en la estación de Santa Justa (Sevilla).

Tras conocerse este lunes el hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro, las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño, muchos de ellos de su familia y amigos.

Uno de sus mejores amigos, y la última persona que estuvo con él, ha querido rendirle homenaje con un emotivo texto que ha publicado en su perfil de Instagram. Este es el mensaje que le ha dedicado a su amigo:

"Mi hermano, cómo andas por allí. Ya se te echa muchísimo de menos, yo sé que tú a nosotros también como cuando me escribías y me llamabas para preguntarme qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme.

Ya pasadas 24 horas te escribo esto, aunque nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí. Te quiero dar las gracias por estar todos los días desde muy chicos pegado a mí, de mi mano. La de recuerdos que tengo contigo y que no se van a borrar de mi cabeza jamás.

Quizás me ha tocado una parte muy dura en esta situación (ser la última persona que estuvo contigo) pero jamás diría que no.

Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese 'te quiero bro' allí sentados en la cera de la carretera antes de entrar en la discoteca. Sé que nos vas a cuidar dese arriba, no sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo es muy, muy, muy grande, de verdad."

La autopsia confirma que el joven murió electrocutado

La autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto ha confirmado que el joven cordobés desparecido desde el pasado jueves murió electrocutado.

La autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, ha descartado que la muerte del joven se haya podido producir por algún otro mecanismo, lo que confirma los primeros indicios apreciados tras el hallazgo del cuerpo que apuntaban a su fallecimiento por electrocución y que tal y cómo revelaba el primer informe forense, estuvo sometido a 3.500 voltios.

Álvaro Prieto será despedido en un funeral en la intimidad

El joven cordobés de origen gallego Álvaro Prieto será despedido en un funeral en la intimidad por expreso deseo de su familia, después de haber sido localizado este lunes entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla, cuatro días después de su desaparición, el 12 de octubre, tras perder el tren que tenía reservado para volver a Córdoba a primera hora de la mañana.

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía han transmitido que la familia ha pedido "el máximo respeto" a sus deseos de "mantener todo el proceso en la intimidad de la familia y amigos".