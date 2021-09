La divertida anécdota de la reina Letizia cuando era estudiante en la Complutense

La reina Letizia estaba destinada a estudiar Periodismo desde que nació y es que, como las casualidades no existen, doña Letizia cumple años tan solo un día después de que lo haga la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, lugar en el que realizó su carrera universitaria.

Doña Letizia, que este miércoles 15 de septiembre cumple 49 años, asistió ayer al 50 aniversario de la Facultad en la que terminó estudiando, tal y como recuerda Carlos Alsina en Más de uno.

No sé qué será de su vida, pero a pesada no tiene rival

Además, la Reina aprovechó para contar una divertida anécdota en la que un catedrático de la Universidad Complutense llevaba mal que ella hiciera tantas preguntas. "En mitad de la clase, el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi gritando: Ortiz, mire, yo desde luego no sé lo que va a ser de su vida, pero desde luego, a pesada, ahí no tiene rival", reconoce. Doña Letizia considera que "lo de la curiosidad no se quita", aunque ahora no cuenta las respuestas que recibe, por ello, Alsina la invita a escribir un libro de memorias y contar todo lo que ha vivido.

En este evento también participaron grandes profesionales de la información que también han estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, como Carlos Alsina, y más de 60.000 profesionales han pasado a lo largo de su historia.