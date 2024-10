¿Discriminación o costumbres? Un español explica por qué no le dejan entrar en un restaurante en Japón y se enciende el debate

Un video en TikTok protagonizado por un español que hacía turismo en Japón ha causado revuelo en redes sociales. En la grabación, el joven relata su experiencia tras ser rechazado en la entrada de un restaurante, no por su nacionalidad o apariencia, sino por una razón que ha generado todo tipo de opiniones: la incapacidad del local para atender a extranjeros adecuadamente.

La importancia del buen servicio

El español comienza su testimonio explicando lo que le sucedió: "Me acaban de decir literalmente que no me dejan pasar porque soy extranjero". Sin embargo, lo que parecía un caso de discriminación pronto toma un giro inesperado cuando le explican el verdadero motivo. Según cuenta, el personal del restaurante le dijo que el establecimiento no está preparado para ofrecer un buen servicio a personas que no sean japonesas. "No es por un tema de racismo, sino porque el local no está capacitado para que haya extranjeros dentro", le explicaron, refiriéndose a la falta de menús y personal que hablen inglés, lo que podría resultar en una mala experiencia para el cliente.

"¿Qué opináis?"

Este razonamiento, que podría interpretarse como un intento de evitar incomodidades tanto para el cliente como para el restaurante, ha suscitado todo tipo de reacciones en la plataforma. Algunos usuarios coinciden en que en Japón, conocido por su cultura del servicio impecable, es habitual este tipo de medidas por la deshonra que les supone dar un mal servicio. Otros lo ven como una forma de exclusión que puede ser considerada racismo. De hecho, el protagonista, que parece convencido por la explicación, es acusado en los comentarios de blanquear una situación de posible racismo. Algún usuario escribe que "prácticamente se justifican para ser racistas" o se preguntan "y si sabes japonés, ¿tampoco te van a dejar entrar?"; y otro en la misma línea dice: "Me da a mí que se han inventado tremenda excusa diplomática para cribar clientela".

Otros lo ven de otra manera: "Está bien es su país y son sus reglas", o la que escribe: "Estuve en mayo, en uno de los sitios nos explicaron que había gente que no se sentía cómoda con los extranjeros y que lo hacían para que ni esa gente ni nosotros nos sintiésemos incómodos estando ahí".

El debate queda abierto sobre si se trata de una medida cultural para garantizar una experiencia adecuada, o estamos ante una sutil forma de discriminación.