Día de la Marmota: Esto es lo que durará el invierno, según la marmota Phil

Es 2 de febrero, por lo tanto se celebra el famoso 'Día de la Marmota', fecha en la que la marmota Phil predice la duración del invierno. Este peculiar evento se celebra en Punxsutawney (Pensilvania) desde 1886, aunque con motivo de la pandemia del coronavirus no han podido asistir invitados.

Phil ha pronosticado que el invierno de este año 2021 durará seis semanas más. "6 more weeks of winter there will be", han especulado.

Esta curiosa celebración ha ido extendiéndose a lo largo de los años a otras zonas de Estados Unidos, como Nueva York, Atlanta o Wisconsin con sus propias marmota.

¿Qué es el Día de la Marmota?

La tradición consiste en que Phil sale de su madriguera para adelantar cuándo llegará la primavera. Si al salir puede ver su sombra, normalmente porque es un día soleado, el invierno durará seis semanas más en Norteamérica. Sin embargo, si el animal no consigue ver su sombra, porque el cielo está nublado, la estación de la primavera llegará más pronto.